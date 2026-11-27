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να κομμάτι της οικογενειακής της ιστορίας δεν υπάρχει πια στην περίκλειστη Αμμόχωστο. Η Μαριάντα Πιερίδη γνωστοποίησε ότι η τετραώροφη πολυκατοικία της οικογένειάς της κατεδαφίστηκε, χωρίς οι συγγενείς της να γνωρίζουν μέχρι στιγμής πότε έγινε η κατεδάφιση, ποιος την αποφάσισε και υπό ποιες συνθήκες.

Το κτίριο βρισκόταν κοντά στη λεωφόρο Ευαγόρου, στο κέντρο της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Χρυσάνθου στον Alpha Κύπρου, η οικοδομή έχει εξαφανιστεί από το σημείο, ενώ δεν εμφανίζεται πλέον ούτε στους χάρτες της Google. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, το 2024 το σπίτι εξακολουθούσε να στέκεται.

Η έκκληση της Μαριάντας Πιερίδη στις αρμόδιες αρχές

Η τραγουδίστρια επέλεξε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας το σχετικό βίντεο. Σε αυτό εμφανίζεται να μιλά ο θείος της, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται οι γονείς της την ημέρα του γάμου τους.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο περιγράφει την αναστάτωση της οικογένειας και ζητά να υπάρξει επίσημη διερεύνηση για την τύχη του ακινήτου.

«Και μετά τη μεγάλη χαρά, ήρθε μια είδηση που μας πόνεσε. Το σπίτι της οικογένειάς μου στην περίκλειστη Αμμόχωστο γκρεμίστηκε. Το 2024 στεκόταν ακόμη», γράφει αρχικά.

Στη συνέχεια, η Μαριάντα Πιερίδη απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα για την κατεδάφιση και ζητά να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξε σχετική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές.

«Ζητώ από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πότε γκρεμίστηκε το σπίτι μας, ποιος προχώρησε στην κατεδάφιση και με ποια απόφαση».

Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί εάν η ενέργεια ήταν σύμφωνη με το καθεστώς των Βαρωσίων, επικαλούμενη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων το 550 του 1984, καθώς και το άρθρο 53 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης.

Η ανάρτησή της ολοκληρώνεται με μια έκκληση προς όποιον γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την οικογένεια, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη με το σπίτι τους.