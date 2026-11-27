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Με τις νέες παρτίδες αντιγριπικών εμβολίων που διατέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, αποκαταστάθηκαν τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί σε ορισμένα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.

Οι νέες παρτίδες αριθμούν περίπου 700.000 δόσεις εμβολίων, οι οποίες εξασφαλίζουν πλήρη επάρκεια στην αγορά.

Τι συνέβη με την διάθεση των εμβολίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ και της ΗΔΥΚΑ, το προηγούμενο διάστημα είχαν διατεθεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες 2,5 εκατ. εμβόλια και είχαν εκτελεστεί 1,8 εκατ. εμβολιασμοί. Υπήρχαν, δηλαδή, στην αγορά άλλα 700.000 αντιγριπικά εμβόλια. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι σε άλλα φαρμακεία υπήρχαν εμβόλια και σε άλλα δεν υπήρχαν, ακόμη και κατά περιοχές.

Οι επί μέρους ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων που παρατηρήθηκαν, οφείλονταν σε καθυστέρηση στις εισαγωγές ποσότητας εμβολίων, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε το 2025. Η ενσωμάτωση τριών νέων στελεχών, καθώς και άλλοι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην παρασκευή των εμβολίων -όπως η διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων- επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής, όπως και την εφοδιαστική αλυσίδα διεθνώς.

Συνολικά, 2,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια έχουν διατεθεί στην αγορά, ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1,8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται τόσο στις συστάσεις των επιστημόνων, ότι φέτος η έξαρση της γρίπης αναμένεται πιο νωρίς. Άλλωστε, από τα μέσα Νοεμβρίου, πάντα καταγράφεται αύξηση στους εμβολιασμούς, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα αυξήθηκε η ζήτηση των εμβολίων. Η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται τόσο στις συστάσεις των επιστημόνων, ότι φέτος η έξαρση της γρίπης αναμένεται πιο νωρίς. Άλλωστε, από τα μέσα Νοεμβρίου, πάντα καταγράφεται αύξηση στους εμβολιασμούς, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Ξεπέρασε το επιδημικό «κατώφλι» η γρίπη

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), σημείωσε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ξεπέρασε το 10%, το οποίο αποτελεί το επιδημικό «κατώφλι» και σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης

Την εβδομάδα από 16 Νοεμβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2026 (47/2026) καταγράφηκαν 115 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν 90.

Επίσης, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 20 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σε 70 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, ανευρέθηκαν 67 τύπου Α και τρία τύπου Β. Από τα 60 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 56 (93%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τέσσερα (7%) στον υπότυπο Α(Η3).

Τέλος, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα, βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

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