Ανεμοστρόβιλος λάσπης έχει καλύψει το πολιτικό σκηνικό. Αντί να εξασθενεί δυναμώνει, αλλά ασφαλώς υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό. Αυτή την στιγμή το τοπίο είναι τόσο λασπωμένο που δύσκολα γίνεται αντιληπτό ποιος έκανε τι, και γιατί. Που είναι το νόμιμο και που το ηθικό. Όλοι εναντίων όλων. Στην λάσπη λούζονται όλοι. Δεν την αποφεύγει ούτε η κυβέρνηση, που έβγαλε απ’ το κάδρο τον Τσαβδαρίδη, για να της προκύψει ο Λιάκος. Μέσα στην λάσπη όμως λάμπει σαν διαμάντι, όπως σχεδόν είπε η Διαμαντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, «που αποδεικνύει καθημερινά πως είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έχει σχέση με συμφέροντα».

Αυτά καλό είναι καταγράφονται.

Παραιτήσεις

Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έχει σχέση με συμφέροντα -το υιοθετώ αβλεπί και παραταύτα- έχει ανέβει στο θρόνο του αδιάφθορου και βάλλει κατά κυβέρνησης και Αλέξη. Χθες ζήτησε (Mega) τις παραιτήσεις του υφυπουργού Εσωτερικών Λιάκου, και του Γραμματέα της ΕΛΑΣ Χατζηγιαννάκη, τον πρώτο γιατί οι αδελφές του πήραν συμβάσεις από Δήμους και τον δεύτερο γιατί αν και ιδιώτης, είχε κατασκευαστική που πήρε συμβάσεις από Δήμο, με τον δήμαρχο του οποίου ήταν συνεταίρος. Μετά βγήκε η εκπρόσωπος Θεώνη και υπενθύμισε ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη νοικιάζει ένα ακίνητό της στο Δημόσιο, και ότι ο ίδιος ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο από τις καταθέσεις του στο τελευταίο πόθεν έσχες, αλλά δεν βγήκε να τον φάει κανείς ούτε για την οικογενειακή ευθύνη, ούτε για την αβλεψία. Εκτός απ’ την Θεώνη, βγήκε και η Μαριζέτα (Open)

και αναφέρθηκε επίσης στην μίσθωση οικογενειακού ακινήτου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου, με τον χαρακτηρισμό «αρχή της διαφθοράς», ενώ επίσης υπενθύμισε ότι υπάρχει «ένας πολύ σημαντικός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που πήρε εκατομμύρια από το Δημόσιο». Περιγραφή στην οποία πολλοί «είδαν» την οικογενειακή επιχείρηση του βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε σφοδρή ανακοίνωση κατά της κ. Αντωνοπούλου, με την οποία προαναγγέλλει προσφυγή στην δικαιοσύνη κατά του πρώην στελέχους το. «Σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης. Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός. Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς.

Όλοι εναντίον όλων

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε, κι ακόμα δεν έχουν καν προκηρυχθεί εκλογές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης του τρίτου με τον δεύτερο για την δεύτερη θέση είναι ορατή. Το ίδιο του τρίτου προς τον πρώτο. Η Χαριλάου Τρικούπη τα δίνει όλα και είναι λογικό, καθώς ο τρίτος μπορεί και να εξαϋλωθεί στις δεύτερες κάλπες.

Θα είχα παραιτηθεί

Πριν ξεκινήσει την ασύντακτη πορεία ο ανεμοστρόβιλος της λάσπης, τα φώτα είχαν επικεντρωθεί στον υφυπουργό Λιάκο, που είναι περίπτωση νόμιμου και ηθικού, η οποία διαδέχθηκε την περίπτωση Τσαβδαρίδη. Το θέμα πιέζει τους γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι αναγκάζονται να τοποθετούν δημόσια. «Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του», σημείωσε ο Άγγελος Συρίγος (Mega).

Και εξηγήθηκε. «Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή. Και το θέμα του κυρίου Χατζηγιαννάκη και το θέμα του κυρίου Λιάκου δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα. Για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα».

Ξεκίνησε

Στο σημείο αυτό κάνω pause στην λασπολογία και ενημερώνω ότι ξεκίνησε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση του Προϋπολογισμού.

Την μάχη στην Επιτροπή δίνουν οι γενικοί εισηγητές οι οποίοι είναι οι κ.κ. Σκυλακάκης από τη Νέα Δημοκρατία, Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, Καραθανασόπουλος από το Κ.Κ.Ε., Παππάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, Βορύλλας από τη ΝΙΚΗ και ο κ. Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η κόλαση θα έρθει στην Ολομέλεια σε δύο εβδομάδες, καθώς είναι ο τελευταίος Προϋπολογισμός της κυβέρνησης πριν τις εκλογές, και οι βουλευτές αναμένεται να τα δώσουν όλα. Πόσο μάλλον που η κουβέντα θα γίνει όχι για το παραγωγικό μοντέλο αλλά για το νόμιμο και ηθικό.

Ανεμοστρόβιλος χωρίς λάσπη

Δυνατά φυσάει και στις Βρυξέλλες όπου η Σύνοδος Κορυφής δεν έβγαλε συμφωνία για τον επόμενο Κοινοτικό Προϋπολογισμό (2028-2034). Οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα (Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία κλπ) αρνούνται να συνεχίσουν να το κάνουν και ζητούν περικοπές. Θυμίζω τις τρεις προτάσεις που είναι στο τραπέζι μέχρι τώρα

Οι αντιδράσεις είναι πολλές και ποικίλες. Κι εδώ είναι σχεδόν όλοι εναντίον όλων αλλά σε γκρουπ. Όταν τελείωσε ο πρώτος γύρος συζητήσεων, έγιναν δύο μεγάλα ομαδοποιημένα ραντεβού: οι «φιδωλοί» -Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία και η Φινλανδία μεταξύ τους. Και οι 17 (16 γιατί δεν πήγε ο Σάντσεθ που έχει εκλογές μεθαύριο) επίσης μεταξύ τους. Μετά τους είδε κατά ομάδες ο Κόστα. Ανά 5άδες, ή 10άδες.

Όταν τελειώσει το group therapy θα ξανακαθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, κατά τα μεσάνυχτα για να συνεχιστεί η μάχη. Για το μόνο που αποφάσισαν είναι ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ, οποίος θα είναι ο Ισπανός τραπεζίτης ντε Κος.

Σας φιλώ

Η Πυθία