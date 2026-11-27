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Νέα οξεία κλιμάκωση στην αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις δηλώσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, καθώς κατά την παρέμβασή της και απαριθμώντας υποθέσεις διαφθοράς όπου εμπλέκονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη «αρχή της διαφθοράς».

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κ. Αντωνοπούλου ότι, αδυνατώντας να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις καταγγελίες σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης έργων που φέρεται να ακολούθησε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, «επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης».

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ «υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, όπως έχει πράξει και στην περίπτωση του υπουργού Υγείας.

«Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός. Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση καταλήγει με νέα πολιτική αιχμή κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: «Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς».

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της σφοδρής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, η οποία έχει εξελιχθεί σε ακόμη ένα μέτωπο σύγκρουσης μεταξύ των δύο κομμάτων, με ανταλλαγή ανακοινώσεων και προσωπικών αιχμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων καταλήγει σε νομικές ενέργειες, αφού πριν λίγες εβδομάδες, η αν. εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου προσέφυγε κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ για την επιθετική του στάση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, αλλά και εκτός αέρα όπου καταγγέλει ότι κινήθηκε εναντίον της.

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