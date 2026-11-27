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Χωρίς συμφωνία για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, καθώς οι πολύωρες διαβουλεύσεις της Πέμπτης (26/11) δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στις χώρες που ζητούν περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών και σε εκείνες που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική, τη συνοχή και τις νέες προτεραιότητες της Ένωσης.

Κυβερνητικές πηγές από τις Βρυξέλλες αναγνώρισαν ότι οι διαφορές παραμένουν σημαντικές.

«Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών», ανέφεραν, σημειώνοντας ότι «δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία Σύνοδο».

«Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία», πρόσθεσαν.

Πού διαφωνούν οι Ευρωπαίοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία, πιέζουν για περιορισμό των δαπανών και συγκράτηση των εθνικών εισφορών.

Στον αντίποδα, κράτη-μέλη όπως η Γαλλία και η Ιταλία επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική και τα προγράμματα συνοχής, που στηρίζουν τις περιφέρειες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ.

Στις ήδη δύσκολες διαπραγματεύσεις προστίθενται οι αυξημένες ανάγκες για άμυνα και ασφάλεια, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Οι διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών-μελών καθιστούν δύσκολη την επίτευξη συμβιβασμού, καθώς η αύξηση των κονδυλίων σε ορισμένους τομείς δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις για περικοπές σε άλλους.

Μητσοτάκης: «Η έκθεση Ντράγκι μπορεί να καταλήξει στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής Ιστορίας»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποίησε ότι περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της για την ανταγωνιστικότητα.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής Ιστορίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός αναφερόταν στη σημαντική έκθεση που συνέταξε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το μεγάλο σχέδιο των Βρυξελλών με στόχο την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, γνωστό ως «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας».

Η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες.

Γέτεν: «Δεν σημειώθηκε πρόοδος»

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του πρωθυπουργού της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες τους.

Όπως ανέφερε, εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να παρουσιάσει μια βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για πιο εντατικές διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο.

Η Ολλανδία συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιτίθενται στο σημερινό ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Ήδη πριν από την έναρξη της Συνόδου, ο Γέτεν είχε ξεκαθαρίσει ότι η πρόταση δεν είναι αποδεκτή από τη χώρα του και πως απαιτούνται περικοπές.

«Ο προϋπολογισμός πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να περιοριστεί, εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», είχε δηλώσει.

Μερτς: Όλοι πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορά τη σύνδεση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την Πέμπτη ότι και τα 27 κράτη-μέλη πρέπει να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του Κιέβου, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο νέων εξαιρέσεων για ορισμένες χώρες.

Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ύψους 45 δισ. ευρώ το 2027, πέραν του δανείου των 90 δισ. ευρώ που είχε ήδη συμφωνηθεί για τη διετία 2026-2027.

Η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή τους στη νέα χρηματοδότηση, με το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό ενόψει των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Ο Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία στη Σύνοδο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε προειδοποιήσει πριν από τη Σύνοδο ότι οι θέσεις των κρατών-μελών απέχουν ακόμη πολύ από μια κοινά αποδεκτή λύση, επιμένοντας στην προστασία των κονδυλίων για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής.

Νέες διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο

Ο Αντόνιο Κόστα είχε προσέλθει στη Σύνοδο με αναθεωρημένη πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, επιδιώκοντας να περιορίσει τις διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων.

Ωστόσο, οι αντιρρήσεις παρέμειναν, τόσο ως προς το συνολικό ύψος των δαπανών όσο και ως προς την κατανομή των πόρων και τις νέες πηγές χρηματοδότησης.

Η επόμενη προσπάθεια συμβιβασμού θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου. Ο στόχος παραμένει η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026, αν και αρκετές κυβερνήσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό μόνο και μόνο για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Για την έγκριση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτείται ομοφωνία των «27», γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να παραταθούν εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές υποχωρήσεις από τις κυβερνήσεις.

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