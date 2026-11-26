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Την παραίτησή της από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN ανακοίνωσε η Βάσω Μητρομάρα, λίγες ημέρες μετά τη διαρροή του βίντεο από τον καυγά μεταξύ των παρουσιαστών Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου.

Η ανάρτηση της απερχόμενης αρχισυντάκτριας του «10 Παντού»

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής 10 Παντού του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο. Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές. Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παραίτηση ή απόλυση;

Η ανάρτησή της έρχεται μετά από έντονη φημολογία και πληροφορίες που μιλούσαν για απόλυση της δημοσιογράφου.

Όπως αποτυπώνεται, πλέον, η Βάσω Μητρομάρα αποφάσισε να δηλώσει παραίτηση μετά τον έντονο καβγά του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου και τη διαρροή του βίντεο με το περιστατικό.

https://www.instagram.com/p/DgNqWi4xKRp/

Λίγες ώρες νωρίτερα, πάντως, η ίδια, με μήνυμα που απέστειλε στον Παύλο Σταματόπουλο και στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, ανέφερε: «Δεν έχω υποβάλει ποτέ την παραίτησή μου, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και θα ήθελα να το αναφέρετε για να αποκατασταθεί και η επαγγελματική μου υπόσταση».

Την ίδια ώρα, πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση του OPEN να συνεχίζει τις προσπάθειες να βρεθεί το άτομο που βιντεοσκόπησε το συμβάν και έφερε μεγάλη αναστάτωση στην τηλεοπτική αρένα.

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