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Η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 το οποίο καταδικάζει το τουρκολυβικό μνημόνειο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε το ψήφισμα, κάνοντας λόγο για «μεροληπτικό» κείμενο που βασίζεται σε «ανυπόστατους ισχυρισμούς», ενώ υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα ''καταπέλτη'' για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο»,

Το ΠΑΣΟΚ χαιρέτισε την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό μήνυμα προς την Τουρκία και τον αναθεωρητισμό. Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε το ψήφισμα «ηχηρή απάντηση» και ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ παρότι ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην ΕΕ, προειδοποιώντας ότι δεν δικαιολογούνται πανηγυρισμοί ούτε εφησυχασμός.

ΝΔ: Ψήφισμα «καταπέλτης» από το Ευρωκοινοβούλιο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα ''καταπέλτη'' για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», αναφέρει η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την απόφαση κατά των πρακτικών της Τουρκίας.

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στη συνολικότερη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αποτυπώνονται επίσης με σαφήνεια τα παρακάτω:

Η καταδίκη του casus belli και της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η εφαρμογή της UNCLOS ως εθιμικού διεθνούς δικαίου (customary law).Η καταδίκη της χωροθέτησης θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, βάσει του Άρθρου 3 της UNCLOS.Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών να έχουν την δική τους ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 121 της UNCLOS».

ΠΑΣΟΚ: «Ηχηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας και του αναθεωρητισμού»

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής χαιρετίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για ένα ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα σχετικά με τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, η οποία –όπως αναφέρει– κατέχει εδώ και 52 χρόνια με στρατιωτική βία τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχειρεί μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου να ανατρέψει και τον χωροταξικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες και η αναθεωρητική ρητορική δεν αποτελούν αποκλειστικά διμερές ζήτημα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, αλλά επηρεάζουν ευθέως τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε σήμερα ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό της κυριαρχίας Ελλάδας, Κύπρου, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου.

Η Τουρκία, που εδώ και 52 χρόνια κατέχει δια της στρατιωτικής βίας τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί εδώ και καιρό μέσω του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου να ανατρέψει και τον χωροταξικό σχεδιασμό της Ένωσης μας.

Τα κράτη – μέλη και οι κυβερνήσεις τους έχουν αντιληφθεί επιτέλους ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες όπως και η ρητορική του αναθεωρητισμού, δεν αποτελούν ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά βλάπτουν στην πράξη τα συμφέροντα της ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μανιάτης: «Πετύχαμε κοινό ψήφισμα της Ευρωβουλής για καταδίκη, κυρώσεις και ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Την ικανοποίησή του για την έγκριση από τη συντριπτική πλειοψηφία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κοινού ψηφίσματος καταδίκης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, υπογραμμίζοντας τις συγκεκριμένες προβλέψεις για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Όπως είχα δεσμευθεί, ως εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, διεκδίκησα στις διαπραγματεύσεις με τις άλλες πολιτικές ομάδες ένα ισχυρό ψήφισμα με ουσιαστικές προβλέψεις για την πατρίδα μας. Είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα.

Πετύχαμε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα το αίτημα για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα ή οντότητες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λόγω του παράνομου μνημονίου.

Για να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ζητούμε από το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, την επιχειρησιακή προετοιμασία για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42.7).

Παράλληλα, ζητούμε από την Κομισιόν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (GSI), καθώς και την αναστολή ή ανακατεύθυνση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουμε τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας και μετατρέπουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε συγκεκριμένες πράξεις».

Νικόλας Φαραντούρης: «Ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό ψήφισμα «ηχηρή απάντηση» απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι δεν θα μείνει αναξιοποίητο.

Η παρέμβασή του εστιάζει στην ανάγκη η Αθήνα να αξιοποιήσει τη θέση που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιδιώξει συγκεκριμένες ενέργειες για την προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

ΚΚΕ: «Δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς – Καμία αυταπάτη για τον ρόλο της ΕΕ»

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο τοποθετείται το ΚΚΕ, το οποίο διευκρινίζει ότι από την πρώτη στιγμή έχει καταγγείλει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως απαράδεκτο και ανυπόστατο και ότι ψήφισε υπέρ του καταδικαστικού ψηφίσματος.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η στάση αυτή δεν συνιστά εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε δικαιολογεί πανηγυρισμούς για την ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι το ψήφισμα είναι μη δεσμευτικό και ότι η επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

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