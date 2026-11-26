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Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης προσέφυγε σε δικαστήριο της Τρίπολης, ζητώντας την ακύρωση συμφωνίας με πετρελαϊκή εταιρεία η οποία, σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, είχε μεταφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Λιβύης. Αυτό προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που εξέτασε και επικαλείται σε δημοσίευμα το Reuters.

Η Arkenu Oil Company ιδρύθηκε το 2023 και σύντομα έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πραγματοποίησε εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Λιβύη.

Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ αντίπαλων διοικήσεων από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μετά την εξέγερση του 2011, η οποία είχε τη στήριξη του ΝΑΤΟ και οδήγησε στην ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι.

Η Arkenu ανακοίνωσε ότι απορρίπτει τον τρόπο με τον οποίο η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ παρουσίασε τα έσοδά της.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Reuters, η εταιρεία υποστήριξε ότι τόσο το πετρέλαιο που παρήγαγε όσο και τα έσοδα από την παραγωγή του διαχειρίστηκαν σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε συνάψει με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (National Oil Corporation – NOC).

Η παρέμβαση Ντμπεϊμπά και οι αναφορές στον Σαντάμ Χαφτάρ

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU), με έδρα την Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, είχε δώσει τον Απρίλιο εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό της συμφωνίας επιμερισμού της πετρελαϊκής παραγωγής που είχε συναφθεί με την Arkenu το 2023.

Ο Ντμπεϊμπά επικαλέστηκε τις εκτεταμένες αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Λιβύη, η Arkenu προέκυψε από μια «αμοιβαία επωφελή συμφωνία» μεταξύ του Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά, ανιψιού και συμβούλου του πρωθυπουργού, και του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου και αναπληρωτή του Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο τελευταίος είναι ο στρατιωτικός διοικητής που ελέγχει την ανατολική Λιβύη και μεγάλα τμήματα του νότου.

Η Arkenu αρνήθηκε, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Reuters, ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ διαθέτει άμεση ή έμμεση ιδιοκτησιακή συμμετοχή στην εταιρεία ή ότι ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της.

Αξιωματούχος του γραφείου του Σαντάμ Χαφτάρ, από τον οποίο το Reuters ζήτησε σχόλιο εκ μέρους του, δήλωσε ότι ο τελευταίος δεν έχει καμία σχέση με την Arkenu.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «λιβυκή εταιρεία με γνωστό διοικητικό συμβούλιο», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και έχει λάβει τις σχετικές άδειες από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Η NOC έχει την έδρα της στην Τρίπολη, στο δυτικό τμήμα της Λιβύης. Ωστόσο, πολλά από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, τους αγωγούς και τους τερματικούς σταθμούς της βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ, στην ανατολική και νότια Λιβύη.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών επηρεάζουν συχνά την πετρελαϊκή παραγωγή της χώρας.

Αξιωματούχος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας διέψευσε ότι ο Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά έχει οποιαδήποτε σχέση με την Arkenu, όταν το Reuters ζήτησε σχόλιο εκ μέρους του.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε σε αντίγραφο της εμπορικής καταχώρισης της εταιρείας, στο οποίο ο Ιμπραήμ Ντμπεϊμπά δεν εμφανίζεται μεταξύ των εταίρων ή των εκπροσώπων της.

Πολιτικές πιέσεις στη Μισράτα: «Το λιβυκό πετρέλαιο είναι κόκκινη γραμμή»

Οι ανησυχίες για τη συμφωνία έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές πιέσεις στον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Σύμφωνα με τον Τζαλέλ Χαρσάουι, συνεργάτη του βρετανικού ερευνητικού ινστιτούτου Royal United Services Institute (RUSI), οι πιέσεις προέρχονται ακόμη και από ισχυρές ομάδες στη γενέτειρα του πρωθυπουργού, τη Μισράτα, όπου επικρατεί δυσπιστία απέναντι στην οικογένεια Χαφτάρ.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ισχυρός στρατιωτικός φορέας στη Μισράτα ζήτησε δημόσια τον άμεσο τερματισμό της συμφωνίας με την Arkenu, διαμηνύοντας ότι «το λιβυκό πετρέλαιο αποτελεί κόκκινη γραμμή».

«Πολλοί Λίβυοι αναζητούν απαντήσεις για την Arkenu, τον τρόπο λειτουργίας της και το κατά πόσον προσφέρει οφέλη στην οικονομία», δήλωσε ο Τιμ Ίτον, αναλυτής του Chatham House.

«Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, οι Λίβυοι έχουν δει ελάχιστες ουσιαστικές ενέργειες ή διαβεβαιώσεις», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης ζητά την ακύρωση της συμφωνίας για τα κοιτάσματα Σαρίρ και Μέσλα

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είχε αποσύρει ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 την έγκρισή του για τη συμφωνία με την Arkenu, σύμφωνα με αντίγραφο της σχετικής απόφασης που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παρά την απόφαση αυτή, η σύμβαση εξακολούθησε να ισχύει.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η κυβερνητική προσφυγή ζητά πλέον την αναστολή και, τελικά, την ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ της NOC και της Arkenu.

Η συμφωνία παραχωρούσε στην Arkenu μέρος της παραγωγής πετρελαίου από δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Λιβύης, το Σαρίρ και το Μέσλα, με αντάλλαγμα επενδύσεις για την ανάπτυξή τους.

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σύμβαση παρουσίαζε νομικές και διαδικαστικές παρατυπίες», ανέφερε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Reuters.

«Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης και παραγωγής πετρελαίου», πρόσθεσε.

Η Arkenu ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει αντίγραφο της προσφυγής και ότι, εξ όσων γνώριζε, δεν της είχε επιδοθεί κανένα σχετικό δικαστικό έγγραφο.

«Η συμφωνία της Arkenu με την NOC είναι εμπορική σύμβαση, η οποία εγκρίθηκε από το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας», ανέφερε η εταιρεία στο Reuters.

«Οποιαδήποτε απόπειρα της ίδιας κυβέρνησης να την ακυρώσει θα δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα, μεταξύ άλλων και ως προς το αρμόδιο όργανο για την εξέταση μιας εμπορικής συμφωνίας», πρόσθεσε.

Η αμερικανική παρέμβαση και οι διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Οι εντάσεις στη Λιβύη έχουν περιοριστεί σημαντικά από τότε που αποκρούστηκε η προσπάθεια του Χαλίφα Χαφτάρ να καταλάβει την Τρίπολη, κατά την περίοδο 2019-2020.

Παράλληλα, τα αντίπαλα νομοθετικά σώματα της χώρας έχουν καταλήξει σε συμφωνία για έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Ο Άνας ελ Γκομάτι, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου Sadeq Institute, εκτιμά ότι η δικαστική αμφισβήτηση της συμφωνίας με την Arkenu πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τις πρόσφατες αμερικανικές προσπάθειες για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Η σχετική πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον προωθείται υπό την καθοδήγηση του προεδρικού συμβούλου Μασάντ Μπούλος.