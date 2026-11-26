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Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε ένα οκτάχρονο παιδί στην Πλατεία Χατζή, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το περιστατικό έκανε γνωστό η μητέρα του παιδιού, η οποία μάλιστα προχώρησε και σε σχετική αναφορά προς τον Δήμο Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά αδέσποτα σκυλιά, ωστόσο ένα από αυτά φέρεται να έχει επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

Μετά την αναφορά της μητέρας, ο Δήμος Ιωαννιτών κινεί τη διαδικασία για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου ζώου και την απομάκρυνσή του από το σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο νέο περιστατικό.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και της ασφάλειας των πολιτών, ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινούνται και παίζουν παιδιά. Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες είναι γεγονός ότι παρόμοια περιστατικά έχουν μειωθεί ωστόσο δεν λείπουν τα μεμονωμένα περιστατικά καθώς ο αριθμός αδέσποτων είναι μεγάλος.

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