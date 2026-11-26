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Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης υποστηρίζουν τον Ισπανό Πάμπλο Χερνάντεθ ντε Κος ως επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσαν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα, οι Financial Times δημοσίευσαν την πληροφορία πληροφορημένων πηγών ότι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος την Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, αφού η πλειοψηφία των ηγετών των χωρών της Ευρωζώνης τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητάς του.

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