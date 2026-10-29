Κριστίν Λαγκάρντ: Παραιτείται από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου

Snapshot Η Κριστίν Λαγκντ παρτείται από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η θητεία της Λαγκάρντ επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2027.

Υπήρχαν φήμες για πρόωρη αποχώρησή της εδώ και μήνες, με πιθανό νέο ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια στις 13:15 GMT και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου της Λαγκάρντ στις 13:45 GMT. Snapshot powered by AI

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπέβαλε την παραίτησή της και θα αποχωρήσει από το αξίωμά της στις 7 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ σε δήλωσή της την Πέμπτη.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από το αξίωμά της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε η ΕΚΤ.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ή υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας;

Η θητεία της Λαγκάρντ επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι ⁠το τέλος Οκτωβρίου 2027, αλλά εδώ και μήνες εντείνονταν οι φήμες για πρόωρη αποχώρησή της, με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ να θεωρείται πιθανός προορισμός.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Les Echos τον Ιούλιο, η Λαγκάρντ, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέλθει υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Όταν ρωτήθηκε, αν θα μπορούσε να παραιτηθεί νωρίτερα για να «διαδραματίσει κάποιο ρόλο» στις εκλογές του επόμενου έτους, η πρώην υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας απάντησε ότι αυτό είναι «πιθανό». «Πρέπει να ακουστεί μια ευρωπαϊκή φωνή στο προεδρικό ντιμπέιτ», δήλωσε.

Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της σχετικά με τα επιτόκια την Πέμπτη στις 13:15 GMT, ενώ θα ακολουθήσει η τακτική συνέντευξη Τύπου της Λαγκάρντ στις 13:45 GMT.

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