Λαγκάρντ: Αύξηση επιτοκίων - Το ενεργειακό σοκ μπορεί να επιδεινωθεί - Έρχεται το ψηφιακό ευρώ

Δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες, αποφάσισε η ΕΚΤ

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Λαγκάρντ: Αύξηση επιτοκίων - Το ενεργειακό σοκ μπορεί να επιδεινωθεί - Έρχεται το ψηφιακό ευρώ
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  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%, φτάνοντας το 2,5% μέσα σε δύο μήνες, λόγω υψηλής αβεβαιότητας και αυξημένων κινδύνων πληθωρισμού.
  • Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κυρίως λόγω ενεργειακών σοκ και γεωπολιτικών συγκρούσεων.
  • Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επιδεινώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης και του ενεργειακού εφοδιασμού, με κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας.
  • Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι επιπτώσεις σε μισθούς και άλλες τιμές μπορεί να είναι ισχυρότερες από ό,τι αναμενόταν.
  • Η Κριστίν Λαγκάρντ ζήτησε την ταχεία έγκριση του νόμου για το ψηφιακό ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες.

Είναι ενδεικτικό ότι υπό το φως των νέων εξελίξεων ακόμη και τα πλέον απαισιόδοξα σενάρια που είχε επεξεργαστεί η ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη τον Ιούνιο θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ κινήθηκε σε αυστηρό τόνο αυστηρό τόνο, χωρίς ωστόσο να προαναγγείλει νέα αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Κύρια πηγή ανησυχίας αποτελεί η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε, πάντως, ότι η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική, με την ανάπτυξη να εμφανίζεται ευρείας βάσης.

Πάντως οι αγορές ομολόγων έσπευσαν να προεξοφλήσουν νέα αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές και ν΄ αυξηθούν οι αποδόσεις τους.

Ενδεικτική η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου κυμαίνονταν στο 4,10% από 4% περίπου ήταν στις αρχές του μήνα.

Όπως εξήγησε η Κρ. Λαγκάρντ οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικοί. Αυτό οφείλεται, ειδικότερα, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η προβολή του βασικού σεναρίου για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης είναι 0.9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Πρόκειται για μια αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, η οποία αντανακλά κυρίως την υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Μια νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω και πιο παρατεταμένη άνοδο των τιμών ενέργειας σε σχέση με ό,τι αναμένεται σήμερα. Αυτό θα επιβάρυνε τα πραγματικά εισοδήματα, την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Μια επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ή οι επιδράσεις μετάδοσης στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν τη ζήτηση.

Μια αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των μεγάλων οικονομιών θα μπορούσε, επίσης, να διαταράξει περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να μειώσει τις εξαγωγές και να αποδυναμώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Αντίθετα, η ανάπτυξη θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, εάν η οικονομία και οι ενεργειακές αγορές προσαρμοστούν ταχύτερα από ό,τι αναμένεται στις διαταραχές που προκαλούνται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις ή εάν αυτές επιλυθούν με βιώσιμο τρόπο.

Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ, καθώς και οι δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ενδέχεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη περισσότερο από ό,τι αναμένεται.Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι ανοδικοίΑυτό οφείλεται, ειδικότερα, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ενταθεί περαιτέρω και οι επιπτώσεις του στις λοιπές τιμές και στους μισθούς να είναι ισχυρότερες από ό,τι αναμένεται σήμερα. Ειδικότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπτωση περαιτέρω διαταραχών στον εφοδιασμό ή ενός ασυνήθιστα ψυχρού χειμώνα σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.

«Το ενεργειακό σοκ μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, και οι επιπτώσεις του σε άλλες τιμές και μισθούς μπορεί να είναι ισχυρότερες από ό,τι αναμενόταν» ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο πιθανότερο είναι να προκαλέσουν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις μέσω έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων. Η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κατακερματισμό των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, να περιορίσει την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και να επιδεινώσει τους περιορισμούς παραγωγικής δυναμικότητας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ενδέχεται να ενισχυθούν από την ενδυνάμωση των συνθηκών «Ελ Νίνιο», καθώς και η ευρύτερη εξελισσόμενη κλιματική και οικολογική κρίση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές των τροφίμων σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι αναμένεται.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, εάν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις επιλυθούν με βιώσιμο τρόπο ή εάν οι έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις του πρόσφατου ενεργειακού σοκ αποδειχθούν ηπιότερες από ό,τι αναμένεται. Οι πιο ασταθείς και περισσότερο επιφυλακτικές χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν τη ζήτηση και, συνεπώς, να μειώσουν τον πληθωρισμό.Σημειώνεται ότι ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί σε 2,5% το 2026, 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η προβολή του βασικού σεναρίου για τον πληθωρισμό παραμένει αμετάβλητη για το 2026, ενώ έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2027 και το 2028.

Τέλος, η Κριστίν Λαγκάρντ καλεί τους Ευρωπαίους ευρωβουλευτές να εγκρίνουν τον νόμο για το ψηφιακό ευρώ «όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πηγή: ΑΠΕ

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