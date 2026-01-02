Ο μισθός της Λαγκάρντ είναι 56% υψηλότερος από ό,τι δημοσιεύει η ΕΚΤ

Ο συνολικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, είναι υψηλότερος από τον μισθό που έχει δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Συγκεκριμένα, η Λαγκάρντ φέρεται να είχε εισόδημα 726.000 ευρώ το 2024 με βάση τους υπολογισμούς της εφημερίδας, ποσό το οποίο είναι περίπου 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Ενδεικτικά, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός της Λαγκάρντ είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από αυτόν που παίρνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος υπολογίζεται στα 172.720 ευρώ.

Αν και ο συνολικός μισθός της Λαγκάρντ δεν είναι εξωφρενικός σε σύγκριση με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ανάλυση των FT αποκαλύπτει πόσο περιορισμένη παραμένει η δημοσιοποίηση των αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες στην Ευρωζώνη, οι οποίοι ορίζουν ότι πρέπει να παρέχουν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα της αμοιβής» καθενός από τους διευθυντές τους.