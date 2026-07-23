Κριστίν Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο

Snapshot Η Κριστίν Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο, χωρίς να δεσμευτεί για προκαθορισμένη πορεία.

Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%, αλλά η παύση δεν σημαίνει το τέλος του κύκλου σύσφιξης.

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανή αύξηση επιτοκίων.

Η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις τον Σεπτέμβριο πριν λάβει την επόμενη απόφαση.

Η εύθραυστη γεωπολιτική κατάσταση, ειδικά ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι ενεργειακές διαταραχές, ενέχουν κινδύνους για την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Σεπτέμβρη, η πρόεδρος της τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί εκ των προτέρων για μία προκαθορισμένη νομισματική πορεία από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Μετά τη σημερινή ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΚΤ να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι αυτή η παύση δεν σημαίνει το τέλος του κύκλου σύσφιξης.

Αντίθετα, όπως είπε οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και ένα νέο ενεργειακό σοκ κρατούν μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο σταθερά στο τραπέζι. Επανέλαβε ότι η ΕΚΤ έχει απομακρυνθεί από τη μελλοντική καθοδήγηση (forward guidance) και ακολουθεί μια αυστηρή αξιολόγηση «ανά συνεδρίαση». Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα θα αξιολογήσει τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τον Σεπτέμβριο πριν κάνει την επόμενη κίνηση.

Οι τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν τις αποφάσεις

Σε κάθε περίπτωση η σημαντική αναζωπύρωση των τιμών του πετρελαίου -που ξεπέρασαν τα 95 δολάρια ανά βαρέλι λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή- αποτελεί τον βασικό καταλύτη που κρατά πιθανή μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές του φυσικού αερίου, που σημείωσαν υψηλό τριετίας, πρόσθεσαν επιπλέον πίεση.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο κίνδυνος υποχώρηση του ΑΕΠ παραμένει υπαρκτός. Και τούτο διότι ενώ το Μνημόνιο Συνεννόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τον Ιούνιο αποτελούσε μια πρώτη προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης, τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν νέες οπισθοδρομήσεις και η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Μια νέα διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας περαιτέρω και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμένεται επί του παρόντος.

Αυτό θα επιβάρυνε τα πραγματικά εισοδήματα, τις δαπάνες και τις επενδύσεις. Μια επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ή μια αυστηρότερη προσφορά πιστώσεων θα μπορούσε να ανακόψει τη ζήτηση. Πρόσθετες τριβές στο διεθνές εμπόριο θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να μειώσουν τις εξαγωγές και να εξασθενήσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, και ιδίως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

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