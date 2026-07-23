Στεγαστικά δάνεια: Αγωνία για νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ – Πόσο μπορεί να αυξηθεί κάθε δόση

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια κατά τη σημερινή (22/07) συνεδρίαση, την τελευταία πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά τα «σύννεφα» που έχουν αρχίσει να σωρεύονται στην πορεία του πληθωρισμού, μετά τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, συντηρούν την αβεβαιότητα για τις αποφάσεις από τον Σεπτέμβριο και ύστερα.

Καθοριστικός παράγοντας για ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων το φθινόπωρο θα είναι η εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν και οι επιπτώσεις στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέχρι τότε, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα έχουν να αξιολογήσουν τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αλλά και την πορεία ανάπτυξης της Ευρωζώνης για το β’ τρίμηνο του έτους.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο νέας ανόδου, με το βασικό επιτόκιο να μπορεί να φτάσει στο 2,50%.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για την τσέπη των νοικοκυριών;

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης με στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ, διάρκειας 20 ετών και μέσο επιτόκιο 4%, πλήρωνε μηνιαία δόση περίπου 909 ευρώ.

Με την αύξηση των επιτοκίων που έχει ήδη αποφασιστεί, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα περίπου 929 ευρώ. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο νέας αύξησης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο, τότε η δόση θα ανέβει στα περίπου 949 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα πληρώνει συνολικά 40 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα σε σύγκριση με το διάστημα πριν από δύο μήνες, δηλαδή περίπου 480 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση μόνο για την εξυπηρέτηση του στεγαστικού του δανείου.