SAFE: Εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση 118 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την άμυνα

Η Ελλάδα λαμβάνει την πρώτη εκταμίευση ύψους € 118,2 εκατ. από το χρηματοδοτικό μέσο SAFE για την άμυνα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Δημήτρης Μάνωλης

SAFE: Εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση 118 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την άμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ελλάδα έλαβε την πρώτη δόση 118,2 εκατ. ευρώ από το χρηματοδοτικό μέσο SAFE για την άμυνα, που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής χρηματοδότησης 787,7 εκατ. ευρώ.
  • Το SAFE είναι χρηματοδοτικό μέσο 150 δισ. ευρώ που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη για την ενίσχυση αμυντικών δυνατοτήτων μέσω κοινών προμηθειών οπλικών συστημάτων.
  • Η πρώτη εκταμίευση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιταχύνει επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της.
  • Το SAFE στοχεύει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω διασυνοριακής συνεργασίας.
  • Η εκταμίευση έγινε μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών και θα ακολουθήσουν περαιτέρω δόσεις με βάση την υλοποίηση των συμφωνημένων επενδύσεων.
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Η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη εκταμίευση ύψους € 118,2. εκατομμυρίων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου SAFE (Security Action for Europe), ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής χρηματοδότησης που της έχει εγκριθεί, ύψους 787,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Το SAFE είναι χρηματοδοτικό μέσο ύψους 150 δισ. ευρώ, το οποίο παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως κοινές προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και χερσαίων οπλικών συστημάτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ReArm Europe/Readiness 2030, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 800 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η προκαταβολική αυτή εκταμίευση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιταχύνει επενδύσεις προτεραιότητας στον τομέα της άμυνας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων.

Το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει την ταχεία και συντονισμένη δράση, να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Andrius Kubilius, δήλωσε:

«Η σημερινή πρώτη εκταμίευση προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία: στην ενίσχυση της κοινής μας ασφάλειας και στη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Βοηθώντας την Ελλάδα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις, το SAFE ενισχύει όχι μόνο την εθνική της ετοιμότητα, αλλά και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και τη στρατηγική μας ευθύνη».

Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη μέσω του SAFE.

Θα ακολουθήσουν και άλλες εκταμιεύσεις, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και θα προχωρά η υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.

Το χρηματοδοτικό μέσο SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση δανείων στα κράτη μέλη με ανταγωνιστικούς όρους, ευνοϊκή τιμολόγηση και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής. Οι όροι των δανείων επωφελούνται από την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αποπληρωμή τους βαρύνει τα κράτη μέλη που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση.

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