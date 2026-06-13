Επίτροπος Άμυνας για SAFE: Υπογράψαμε με την Ελλάδα - Ορόσημο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Snapshot Υπογράφηκε η συμφωνία SAFE μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η συμφωνία ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας στη Μεσόγειο μέσω επενδύσεων σε επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το πρόγραμμα SAFE διαθέτει έως 150 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω χαμηλότοκων δανείων.

Η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει συμμετοχή στο πρόγραμμα με δάνειο άνω των 787 εκατομμυρίων ευρώ και συνεργάζεται με την Πολωνία στην ανάπτυξη δορυφόρων ραντάρ συνθετικού ανοίγματος. Snapshot powered by AI

Στην υπογραφή της συμφωνίας SAFE με την Ελλάδα, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Χ ο Άντριους Κουμπίλιους, Ευρωπαίος επίτροπος για την άμυνα και το διάστημα.

Αναλυτικά αναφέρει:

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια — μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας στη Μεσόγειο μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Another strong milestone for #SAFE?? and European security — we just signed SAFE agreement with Greece.



It will help ?? enhance its defence capabilities in the Mediterranean region through investments in strategic surveillance, secure communications & counter-drone technologies. pic.twitter.com/sbx6c2PBYZ — Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 13, 2026

Το SAFE (Strategic Assets for Europe) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους έως 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τα κράτη-μέλη που επενδύουν στη βιομηχανική παραγωγή για την άμυνα και την ασφάλεια.

Κύρια Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Στόχος: Σχεδιάστηκε για την κάλυψη των αναγκών σε αμυντικές προμήθειες και την κλιμάκωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης.

Σχεδιάστηκε για την κάλυψη των αναγκών σε αμυντικές προμήθειες και την κλιμάκωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης. Δανειακή Ενίσχυση: Παρέχει κεφάλαια μέσω χαμηλότοκων δανείων για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών.

Σημασία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα:

Χρηματοδότηση: Προβλέπεται ανώτατο ποσό δανείου που ξεπερνά τα 787 εκατομμύρια ευρώ για τη σχετική δέσμη μέτρων της χώρας.

Προβλέπεται ανώτατο ποσό δανείου που ξεπερνά τα για τη σχετική δέσμη μέτρων της χώρας. Εφαρμογές: Η χώρα μας αξιοποιεί πόρους και τεχνολογίες μέσω του προγράμματος. Για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Πολωνία αναπτύσσουν δορυφόρους ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR) σε κοινό πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης