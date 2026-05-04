«Πυκνώνουν» οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις στην… Άμυνα

Σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις και συνεργασίες που σχετίζονται με τον πολλά υποσχόμενο τομέα Άμυνας και Ασφάλειας ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες, καθώς όπως αποδεικνύεται, όλο και περισσότεροι όμιλοι προσπαθούν να διεκδικήσουν ένα κομμάτι από την τεράστια πίτα των αμυντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί για την επόμενη, τουλάχιστον, τριετία μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, και όχι μόνο.

Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση ήταν σίγουρα to mega deal που ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Airbus με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες.

Η σύμπραξη βασίζεται στον συνδυασμό της εκτεταμένης εμπειρίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιακής τεχνολογίας - IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με τις τεχνολογίες αιχμής και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus.

Επίσης η συνεργασία προκρίνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δύο Όμιλοι προσβλέπουν στην τόνωση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος αναφορικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών και την άμυνα. Η αρχή γίνεται με το πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία.

EFA Group: Ενίσχυση των υπηρεσιών MRO σε ιπτάμενα μέσα

Μία μέρα μετά την κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έγινε γνωστή η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 90% της Superior Air από το EFA GROUP, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ιπτάμενων μέσων (MRO), της εκπαίδευσης και των εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροσκάφη.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για διεύρυνση του αποτυπώματός του στον αεροπορικό και αμυντικό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που καλύπτουν όλο το φάσμα, από την τεχνική υποστήριξη έως την εκπαίδευση.

Η Superior Air παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Γενικής Αεροπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Αποτελεί ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Διαθέτει διεθνείς και εγχώριες πιστοποιήσεις, απαραίτητες για την εκτέλεση σημαντικών τεχνικών εργασιών, καθώς και για την πλήρη ανακατασκευή συγκεκριμένων τύπων ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Επιπλέον, η εταιρία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης της αξιοπλοΐμότητας για ευρύ φάσμα ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

Παράλληλα, η Superior Air δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της εκπαίδευσης ιπτάμενων χειριστών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του τομέα, από την αρχική έως και την πιο σύνθετη εκπαίδευση. Η πολυετής εμπειρία της στη διενέργεια πτήσεων αποτελεί σημαντικό άξονα ανάπτυξης για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΕΤΜΕ: Πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης

Τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο να πρωταγωνιστεί σε project που έχουν εφαρμογές στον τομέα Άμυνας και όχι μόνο αποτελεί η πρώτη στον κόσμο μη επανδρωμένη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance) «Πανόπτης» της ΕΤΜΕ που εγκαινιάστηκε την περασμένη Πέμπτη στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και είναι σχεδιασμένη για αποστολές συνεχούς παρακολούθησης και επιτήρησης στο θαλάσσιο πεδίο.

Συνδυάζει τεχνολογικά στοιχεία από την εξόρυξη υπεράκτιων υδρογονανθράκων, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα μη επανδρωμένα μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση δεδομένων πεδίου μέσω προηγμένων αλγορίθμων.

Το έργο ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EDIDP με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων και συντονισμό από την ελληνική ΕΤΜΕ.

Το Defence Tech στους «καυτούς» τομείς της Πληροφορικής

Τέλος η Άμυνα μέσω του Defence Tech αναμένεται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια του κλάδου πληροφορικής να μην χάσει την αναπτυξιακή δυναμική που απέκτησε τα τελευταία χρόνια μέσω των έργων που χρηματοδότησε κυρίως το RRF το οποίο λήγει τον προσεχή Ιούνιο και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση.

Έτσι οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου καλούνται να βρουν τους τομείς που θα φέρουν την ανάπτυξη της επόμενης «μέρας» με το defense tech να φαίνεται να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια τους αυτή. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems Γιάννης Λουμάκης, σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025, υπάρχει ένας νέος κύκλος έργων ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ που θα κληθούν οι εταιρείες πληροφορικής να διεκδικήσουν και θα οδηγήσουν την ανάπτυξη του κλάδου από το 2026 και μετά.