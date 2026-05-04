Σουβλάκι από... χρυσό - Ξεπερνά τα €5 και γίνεται είδος πολυτελείας

Η ακρίβεια αλλάζει τις αγαπημένες συνήθειες των καταναλωτών

  • Οι τιμές για το παραδοσιακό σουβλάκι ξεκινούν από πέντε ευρώ και σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τα έξι ευρώ.
  • Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών όπως κρέας, λάδι, ψωμί και ενέργεια επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και οδηγεί σε αυξήσεις τιμών.
  • Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους, το σουβλάκι να μην θεωρείται πλέον αυτονόητη επιλογή για γρήγορο γεύμα.
  • Οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι οι ανατιμήσεις πιθανόν να παραμείνουν, καθιστώντας το σουβλάκι προϊόν πολυτελείας.
Το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι, η άλλοτε πιο προσιτή λύση φαγητού, ακολουθεί πλέον τις πιέσεις του πληθωρισμού. Με τις τιμές για ένα τυλιχτό να ξεκινούν από τα πέντε ευρώ και σε πολλές περιοχές να ξεπερνούν τα έξι, το γρήγορο γεύμα μετατρέπεται σε «πονοκέφαλο» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για συνεχείς αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών. Κρέας, λάδι, ψωμί και ενέργεια ανεβάζουν καθημερινά τον λογαριασμό, πιέζοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις τιμές.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους. Το σουβλάκι δεν αποτελεί πλέον αυτονόητη επιλογή για μία γρήγορη έξοδο, αλλά ένα έξοδο που υπολογίζεται.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί η ίδια τάση, οι ανατιμήσεις θα παραμείνουν, διατηρώντας το παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα σε υψηλά επίπεδα. Και έτσι το σουβλάκι από καθημερινή συνήθεια κινδυνεύει να γίνει μία μικρή πολυτέλεια.

