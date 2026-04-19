Πιο ακριβή η Αλόννησος από τη Μύκονο τον Δεκαπενταύγουστο - Η μεγάλη ανατροπή στις τιμές διαμονής

Σε έρευνα του Newsbomb προκύπτει ότι η Αλόννησος εμφανίζεται σημαντικά ακριβότερη από τη Μύκονο σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταλυμάτων για τον Δεκαπενταύγουστο, με τις τιμές να κινούνται σε επίπεδα που συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες επιλογές σε έναν από τους πιο «premium» προορισμούς της χώρας όπως για παράδειγμα είναι η Μύκονος

Δημήτρης Δρίζος

Πιο ακριβή η Αλόννησος από τη Μύκονο τον Δεκαπενταύγουστο - Η μεγάλη ανατροπή στις τιμές διαμονής
Μπορεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο να βρει κατάλυμα στη Μύκονο πιο φθηνό απ’ ό,τι στην Αλόννησο;

Κι όμως γίνεται... Στο πικ της τουριστικής σεζόν, σε μικρούς προορισμούς που συγκεντρώνουν μεγάλο –και συχνά διεθνές– ενδιαφέρον, όπως η Αλόννησος, η περιορισμένη διαθεσιμότητα καταλυμάτων σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση οδηγεί τις τιμές στα ύψη.

Αντίθετα, προορισμοί με τεράστια τουριστική υποδομή, όπως η Μύκονος, διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα σε δωμάτια και σαφώς περισσότερες επιλογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ακόμη και στην «καρδιά» του καλοκαιριού, να μπορεί κανείς να βρει πιο οικονομικές λύσεις.

Για παράδειγμα, για διαμονή έξι διανυκτερεύσεων τον Δεκαπενταύγουστο, οι τιμές στην Αλόννησο για καταλύματα ξεκινούν περίπου από τα 2.600 ευρώ και φτάνουν έως και τα 3.800 ευρώ ακόμη και για επιλογές με 1 ή 2 υπνοδωμάτια.

Συγκεκριμένα:

  • Βίλες 2 υπνοδωματίων με 2 μπάνια κυμαίνονται από περίπου 3.090€ έως 3.865€
  • Πολυτελείς επιλογές ή μεγαλύτερα ακίνητα αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 3.700€
  • Ακόμη και μικρότερα καταλύματα ή διαμερίσματα ξεκινούν κοντά στα 2.600€

Στην Αλόννησο οι τιμές ξεκινούν ήδη από περίπου 2.649€ και φτάνουν έως και τα 3.278€.

Μάλιστα αρκετές επιλογές κινούνται πάνω από τα 3.000€.

Στην κορυφή της αγοράς, καταγράφονται τιμές που αγγίζουν τα 3.865€, επιβεβαιώνοντας την έντονη πίεση από τη χαμηλή διαθεσιμότητα.

Την ίδια στιγμή, στη Μύκονο, για αντίστοιχο διάστημα, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1.000 ευρώ και κινούνται κυρίως κάτω από τα 1.100 ευρώ για πολλές διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα Στούντιο και διαμερίσματα με αντίστοιχα κριτήρια από τα παραπάνω βρίσκονται από 1.011€ έως 1.068€. Ξενοδοχειακά δωμάτια και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα

Οι ενδεικτικές τιμές που καταγράφονται κυμαίνονται από 954€ έως 1.068€, δείχνοντας ένα σταθερά πιο «μαζεμένο» εύρος κόστους.

Ακόμη και σε περιόδους αιχμής, η διαθεσιμότητα κρατά τις τιμές σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με πολλές επιλογές γύρω στα 1.000€.

Παρότι τα ακίνητα δεν είναι πάντα απολύτως ίδια σε μέγεθος ή πολυτέλεια, τα βασικά κριτήρια όπως ιδιωτικότητα, παροχές και δυνατότητα φιλοξενίας παραμένουν συγκρίσιμα.

Ωστόσο, η διαφορά τιμής είναι εντυπωσιακή!

