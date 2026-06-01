Ράμα: «Πρώτη φορά ακούω για ελληνική ομογένεια στη Σβέρνιτσα» - Η απάντηση στην Αθήνα

Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Σβέρνιτσα, όπου διαμαρτυρίες κατοίκων και ακτιβιστών κατέληξαν σε επεισόδια με τραυματισμούς μεταξύ αυτών και ενός Έλληνα ομογενούς επανέρχεται σήμερα το ζήτημα με νέες πολιτικές τοποθετήσεις από την πλευρά της Αλβανίας.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, τοποθετήθηκε εκ νέου μετά την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών τραυματισμού, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη χώρα.

Απάντηση Ράμα στην Ελλάδα:

«Ξαφνιάστηκα από την ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ καθώς δεν επρόκειτο για κρατική βία, όπως αυτή κατά των Αλβανών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές...»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι επρόκειτο για περιστατικό βίας που δεν συνδέεται με κρατική δράση και εξέφρασε αιχμές για την ελληνική αντίδραση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν είχε γνώση της ύπαρξης οργανωμένης ελληνικής κοινότητας στην περιοχή.

«Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι υπάρχει ομογενής ελληνικός πληθυσμός στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό, ίσως επειδή είμαι άσχετος. Με εξέπληξε η δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διότι ήταν μια πράξη βίας, αλλά όχι μια πράξη κρατικής βίας, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τους Αλβανούς στους δρόμους της Ελλάδας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Έντι Ράμα απάντησε και σε τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα για το περιστατικό, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της δημόσιας αντιπαράθεσης.