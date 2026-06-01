Η Κύπρος εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE
Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα
- Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.
- Η συμμετοχή της Κύπρου ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα σύμφωνα με τον Επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.
- Η Κύπρος βρίσκεται σε «τροχιά» εφαρμογής του προγράμματος SAFE χωρίς καθυστερήσεις.
- Σύντομα θα αρχίσει να παρέχεται ευρωπαϊκή στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της Κύπρου.
Η Κύπρος εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, αποτελώντας το έκτο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει τη συμφωνία.
Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Επίτροπος της Ένωσης για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, σημειώνοντας ότι η νέα συμμετοχή ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά χωρίς καθυστερήσεις στην ενίσχυση της άμυνας και η Κύπρος βρίσκεται πλέον σε «τροχιά» εφαρμογής του προγράμματος SAFE. Όπως επεσήμανε, σύντομα η ευρωπαϊκή στήριξη θα αρχίσει να κατευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της χώρας.
