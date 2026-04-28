Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπερνά τα 5 ευρώ το τυλιχτό - Πόσο κοστίζει στη Σαντορίνη

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας. Το τυλιχτό σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά πλέον τα 5 ευρώ. Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ φαίνονται πλέον μακρινές. To αγαπημένο fast food, αρχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να φτάνει στα ύψη.

Την ίδια ώρα οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Συνθήκη που ενδεχομένως αυξήσει κι άλλο την τιμή του.

Ξεπέρασε τα 5 ευρώ σε ψητοπωλείο της Αθήνας το σουβλάκι – Έως 7 ευρώ στην Σαντορίνη