Νέα εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι την ώρα που η βασιλική οικογένεια παρήλαυνε στο Λονδίνο

Ο πρίγκιπας Χάρι μοιράστηκε ένα σπάνιο μήνυμα κατά τη σημερινή (13/06) τελετή έναρξης των Invictus Games, στη Γερμανία. Συμπτωματικά, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα προβλήθηκε σχεδόν την ίδια στιγμή που η βασιλική οικογένεια εμφανιζόταν στην ετήσια εκδήλωση Trooping the Colour στο Λονδίνο.

Ο Χάρι μίλησε από το Ντίσελντορφ για τη σημασία των Invictus Games, της διεθνούς διοργάνωσης για τραυματισμένα και ασθενή μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που ίδρυσε το 2014. «Σας ευχαριστώ για την υπηρεσία σας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Περάστε υπέροχα στο Ντίσελντορφ. Στηριχθείτε στους άλλους όταν το χρειάζεστε, γιορτάστε όλα όσα έχετε πετύχει και πάνω απ’ όλα, διασκεδάστε».

Prince Harry sends a special message to Invictus Germany Sports Festival 2026.



“Thank you for your service…have a fantastic time in Dusseldorf”#PrinceHarry #InvictusGermany ?? pic.twitter.com/N9w3wtrAgk — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) June 13, 2026

Σήμερα πραγματοποιήθηκε και το Trooping the Colour, με τον αδελφό του Χάρι, πρίγκιπα Γουίλιαμ, να ιππεύει έφιππος, ενώ η Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, ακολουθούσαν σε άμαξα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχουν εμφανιστεί στην τελετή τα τελευταία 4 χρόνια. Η τελευταία τους παρουσία ήταν το 2022, μετά την αποχώρηση από τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμιση από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2020. Τότε δεν συμμετείχαν στην εμφάνιση στο μπαλκόνι.

Ο Χάρι σχεδιάζει να επισκεφθεί ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Invictus Games του επόμενου έτους, που θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Την 8η Ιουνίου, πηγές ανέφεραν ότι ελπίζει να φέρει μαζί του τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Ωστόσο, μερικές ημέρες αργότερα γνωστοποιήθηκε ότι θα ταξιδέψει μόνος για λόγους ασφαλείας.