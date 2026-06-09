Ο πρίγκιπας Χάρι σχεδιάζει ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ποιο πρόσωπο δεν επιθυμεί να δει

Ο πρίγκιπας Χάρι ελπίζει να επιστρέψει στην Αγγλία μέσα στις επόμενες εβδομάδες μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους. Άρτσι και Λίλιμπετ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συναντηθεί με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο 41χρονος δούκας του Σάσσεξ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο προκειμένου να προωθήσει τους Invictus Games, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το 2027. Παράλληλα, επιθυμεί διακαώς να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη Βρετανία, ώστε να επισκεφθούν τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο ΙΙΙ.

Ωστόσο, η δικαστική και πολιτική διαμάχη του Χάρι με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί οριστικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρίγκιπας ήλπιζε ότι το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών θα ενέκρινε τελικά την παροχή ένοπλης, κρατικά χρηματοδοτούμενης προστασίας για τη Μέγκαν και τα παιδιά τους κατά την παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Την ίδια στιγμή, πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρι εξακολουθεί να επιθυμεί μια συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις του με τον αδελφό του παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρίγκιπας Χάρι παρέμεινε ανεπιθύμητος σε μία ακόμη οικογενειακή εκδήλωση: τον γάμο του ξαδέλφου του, Peter Phillips, με τη Χάριετ Σπέρλινγκ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρι δεν προσκλήθηκε στον γάμο, ενώ το «παρών» έδωσαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, καθώς και ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Παρότι ο Χάρι επιθυμεί να επιστρέψει στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πηγές τονίζουν ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και ότι προς το παρόν η προσοχή είναι στραμμένη στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους Invictus Games.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Ουίλιαμ και τον Χάρι παραμένουν ψυχρές. Ο Χάρι δεν έχει δει τον αδελφό του από την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ II τον Σεπτέμβριο του 2022. Σύμφωνα με πηγές, ο Ουίλιαμ εξακολουθεί να είναι εξοργισμένος με την αυτοβιογραφία του Χάρι, «Spare», στην οποία ο δούκας του Σάσεξ άσκησε σκληρή κριτική τόσο στον αδελφό του όσο και στη σύζυγό του. Από την πλευρά της, η Μέγκαν Μαρκλ έχει μιλήσει ανοιχτά για την περίοδο που έζησε στο παλάτι, υποστηρίζοντας ότι βίωσε έντονη ψυχολογική πίεση, βρέθηκε πολλές φορές σε κατάσταση απόγνωσης και έγινε στόχος ρατσιστικών συμπεριφορών.

Εάν πραγματοποιηθεί το ταξίδι, θα είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο πρίγκιπας Άρτσι ήταν μόλις βρέφος όταν οι γονείς του εγκατέλειψαν τη Βρετανία για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, ενώ η πριγκίπισσα Λίλιμπετ έχει επισκεφθεί τη χώρα μόνο μία φορά, τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας.

Τα δύο παιδιά φέρονται να έχουν ελάχιστες επαφές με τον παππού τους, βασιλιά Κάρολο III, και πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρι επιθυμεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση.

Παράλληλα, ο δούκας του Σάσεξ συνεχίζει να ζητά ένοπλη αστυνομική προστασία για τον ίδιο και την οικογένειά του κατά τις επισκέψεις τους στη Βρετανία. Μιλώντας στο BBC τον περασμένο Μάιο, είχε δηλώσει ότι αισθάνθηκε «συντετριμμένος» μετά την απώλεια της δικαστικής μάχης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγο και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τις παρούσες συνθήκες», είχε παραδεχθεί χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στο BBC πέρυσι, ο Χάρι είχε αναφερθεί ανοιχτά στις οικογενειακές εντάσεις: «Υπήρξαν τόσες πολλές διαφωνίες ανάμεσα σε εμένα και κάποια μέλη της οικογένειάς μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι πλέον τους έχει «συγχωρήσει».

Ο ίδιος είχε επίσης εκφράσει την επιθυμία του για επαναπροσέγγιση: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται αυτή η διαμάχη. Η ζωή είναι πολύτιμη».

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / AP

Σύμφωνα με τον Χάρι, το ζήτημα της ασφάλειας υπήρξε διαχρονικά το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων.

Παρότι ο δούκας του Σάσσεξ φέρεται να πιστεύει ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να παρέμβει για να επιλυθεί το θέμα, πηγές επιμένουν ότι η απόφαση δεν βρίσκεται στη δικαιοδοσία του βασιλιά ή του περιβάλλοντός του.

Αναφερόμενος μάλιστα στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο Χάρι είχε δηλώσει συγκινημένος: «Δεν γνωρίζω πόσος χρόνος απομένει ακόμη στον πατέρα μου».

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