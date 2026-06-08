Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ

Οι παλιές μάχες με τη Μέγκαν Μαρκλ ανήκουν στο παρελθόν – Πώς το ζευγάρι αποφάσισε να δείχνει τα παιδιά του «με τους δικούς του όρους»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ
Instagram - Meghan
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Χάρι ανησυχούσε κυρίως για την προστασία των παιδιών του από παπαράτσι και όχι για τις οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσιεύει η Μέγκαν Μαρκλ.
  • Η κοινή γραμμή του ζευγαριού είναι να μοιράζονται εικόνες των παιδιών τους με δικούς τους όρους και όταν το επιθυμούν.
  • Οι παλαιότερες διαφωνίες μεταξύ Χάρι και Μέγκαν για την έκθεση των παιδιών στα social media έχουν λήξει και πλέον υπάρχει πλήρης υποστήριξη από τον Χάρι.
  • Οι δημοσιεύσεις των παιδιών στο Instagram θεωρούνται από τον Χάρι γιορτή της οικογένειας και όχι θυσία της ιδιωτικότητας.
  • Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών για τα γενέθλια των παιδιών επιβεβαιώνει τη νέα κοινή στρατηγική επικοινωνίας της οικογένειας.
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Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως έχει έναν και μοναδικό μεγάλο ενδοιασμό όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών του, ο οποίος τελικά δεν σχετίζεται καθόλου με την απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ να δημοσιεύει φωτογραφίες τους στο Instagram. Αν και μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι ο 41χρονος δούκας διαφωνούσε με τη σύζυγό του σχετικά με την έκθεση του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια νέα μαρτυρία από το περιβάλλον του ζευγαριού ξεκαθαρίζει το τοπίο, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό του φόβο.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εκπομπή «Naughty But Nice» και τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Ρομπ Σούτερ, το πρόβλημα του Χάρι δεν ήταν ποτέ οι οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά η πιθανότητα τα παιδιά του να πέσουν θύματα συνεχούς καταδίωξης από παπαράτσι. Όπως εξήγησε η ίδια πηγή, για τον πρίγκιπα Χάρι έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εικόνες μοιράζονται πλέον με τους δικούς τους όρους, όποτε εκείνοι το επιλέγουν και με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν.

Παράλληλα, διαψεύδονται οι φήμες που ήθελαν τη Μέγκαν να ασκεί πιέσεις στον σύζυγό της για να αλλάξει στάση. Οι διαφωνίες του παρελθόντος θεωρούνται πλέον λήξαντες, με τον Χάρι να στηρίζει απόλυτα αυτή την επιλογή, καθώς θεωρεί ότι αυτές οι δημοσιεύσεις αποτελούν μια γιορτή για την οικογένειά τους και όχι θυσία της ιδιωτικότητάς τους. Κατά συνέπεια, δεν αντιμετωπίζει πλέον την παρουσία των παιδιών στα social media ως απειλή.

Η εξέλιξη αυτή έγινε εμφανής με αφορμή τα πρόσφατα πέμπτα γενέθλια της Λίλιμπετ, για τα οποία η Μέγκαν μοιράστηκε δύο αδημοσίευτα στιγμιότυπα, με το ένα να δείχνει τον Χάρι σε μια τρυφερή στιγμή με την κόρη του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τις λέξεις «το κορίτσι των ονείρων μας». Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο το ζευγάρι γιόρτασε και τα έβδομα γενέθλια του γιου τους, Άρτσι, επιβεβαιώνοντας τη νέα τους κοινή γραμμή στην επικοινωνιακή διαχείριση της οικογενειακής τους ζωής.

https://www.instagram.com/p/DZKE3Hpm46M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

*Με πληροφορίες από express.co.uk

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