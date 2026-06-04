Η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ έγινε 5 ετών: Η σπάνια φωτογραφία και η τρυφερή ανάρτηση

Snapshot Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν τα πέμπτα γενέθλια της κόρης τους, πριγκίπισσας Λίλιμπετ, με αναρτήσεις στο Instagram που περιλαμβάνουν οικογενειακές φωτογραφίες.

Η Μέγκαν δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν την Λίλιμπετ να φοράει ανοιχτό κίτρινο φόρεμα και να απολαμβάνει τον κήπο του σπιτιού τους στο Μοντεσίτο.

Η οικογένεια Σάσεξ έχει προστατεύσει την ιδιωτικότητα των παιδιών τους τα πρώτα χρόνια, αλλά η παρουσία της Λίλιμπετ στα κοινωνικά δίκτυα αυξάνεται τον τελευταίο χρόνο.

Ο Χάρι και η Μέγκαν υποστηρίζουν την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Η Μέγκαν χρησιμοποιεί την παρουσία της οικογένειας στα social media για να προωθήσει το lifestyle brand As Ever, το οποίο βασίζεται σε θέματα σπιτιού, μητρότητας και αυθεντικότητας. Snapshot powered by AI

Η μικρότερη κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, η πριγκίπισσα Λίλιμπετ γιορτάζει σήμερα τα 5α της γενέθλια και η μητέρα της κοινοποίησε μια συγκινητική φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η εικόνα που δείχνει τον πρίγκιπα Χάρι να κρατάει την Λίλιμπετ και τη μητέρα της να της χαμογελάει με λατρεία κοινοποιήθηκε στους 4,6 εκατομμύρια ακολούθους της Μέγκαν στο Instagram.

Τα ξανθά μαλλιά της Λίλιμπετ, που έφταναν μέχρι τους ώμους της, έκρυβαν το πρόσωπό της από την κάμερα. Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε το μικρότερο παιδί των Σάσεξ να στέκεται στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας στο Μοντεσίτο, αξίας 11 εκατομμυρίων λιρών, θαυμάζοντας τα λουλούδια.

Η λεζάντα γράφει «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα πέμπτα γενέθλιά σου, Λίλι». Στις φωτογραφίες, η εορτάζουσα φοράει ένα ανοιχτό κίτρινο φόρεμα που είχε εμφανιστεί προηγουμένως σε μια φωτογράφιση για το lifestyle brand As Ever της μητέρας της.

Όπως ο μεγαλύτερος αδελφός της, ο επτάχρονος Άρτσι, η Λίλιμπετ πέρασε τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της προστατευμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, μεγαλώνοντας χιλιάδες μίλια μακριά από τη βασιλική οικογένεια. Όταν έγινε τεσσάρων ετών, η Mέγκαν έδωσε στους θαυμαστές της την πρώτη πλήρη εικόνα της Λίλιμπετ σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που φαινόταν καθαρά τα μάτια της και το μισό πρόσωπό της.

Η Μέγκαν δημοσίευσε επίσης το πλέον διάσημο βίντεο, στο οποίο εκείνη και ο πρίγκιπας Χάρι χορεύουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να προκαλέσουν τη γέννηση της Λίλιμπετ, με τη Δούκισσα να κάνει twerking με το viral τραγούδι της Starrkeisha «Baby Mama».

Μέρες αργότερα, κατέγραψε τις διήμερες διακοπές της οικογένειας στη Disneyland στο Instagram, κοινοποιώντας μεταξύ άλλων τη στιγμή που η Λίλιμπετ και ο Άρτσι γνώρισαν την Elsa από το Frozen, καθώς και μια φωτογραφία του Δούκα που απολάμβανε μια βόλτα στο θεματικό πάρκο με την κόρη του.

Η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίστηκε καθώς η Mέγκαν απέτισε φόρο τιμής στην κόρη της την Παγκόσμια Ημέρα του Κοριτσιού, δίνοντας σε εκατομμύρια ακολούθους της μια γεύση από τους εορτασμούς του Halloween και κυκλοφόρησε την ετήσια εορταστική κάρτα των Σάσεξ.

Η μικρή πριγκίπισσα εμφανίζεται στη σελίδα της Mέγκαν στο Instagram με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα τον τελευταίο χρόνο. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν υποστηρίξει και οι δύο την ανάγκη για ισχυρότερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών που θεσπίστηκε στην Αυστραλία.

Οι αναλυτές λένε οτι η Μέγκαν επιτρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά πίσω από την κουρτίνα της οικογενειακής τους ζωής – προσεκτικά επιμελημένη, φυσικά – για να υποστηρίξει το lifestyle brand As Ever ως ένα εγχείρημα ζεστό και φιλόδοξο, με ρίζες στο σπίτι, τη μητρότητα και την αυθεντικότητα

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