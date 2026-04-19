Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα «εξαφανιστούν» αν επιστρέψουν οι Σάσεξ στη Βρετανία

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας, καθώς η επικείμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ το καλοκαίρι προκαλεί νέους τριγμούς στο Παλάτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού OK!, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ φέρονται διατεθειμένοι να «εξαφανιστούν» από τη δημόσια σφαίρα, προκειμένου να αποφύγουν το «τσίρκο» —όπως το αποκαλούν πηγές του περιβάλλοντός τους— που συνοδεύει κάθε εμφάνιση των Σάσεξ.

Το χρονικό της επιστροφής

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι (6 ετών) και Λίλιμπετ (4 ετών), έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγχαμ. Η άφιξη του Δούκα αναμένεται τον Ιούλιο για τις υποχρεώσεις του με τα Invictus Games και τη φιλανθρωπική οργάνωση WellChild, με τον ίδιο να δηλώνει πως επιθυμεί διακαώς να περάσει χρόνο με τον 77χρονο πατέρα του.

«Σχέδιο διαφυγής» για το ζεύγος της Ουαλίας

Ωστόσο, η στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον παραμένει αμετάκλητη. Πηγή κοντά στο πριγκιπικό ζεύγος αναφέρει: «Αν ο Χάρι και η Μέγκαν επιστρέψουν και η επίσκεψή τους εξελιχθεί στο υψηλού προφίλ θέαμα που τους ακολουθεί συνήθως, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν θα διστάσουν να αποστασιοποιηθούν πλήρως. Προτιμούν να βγουν από το προσκήνιο και κυριολεκτικά να κρυφτούν, παρά να εμπλακούν σε μια αναίτια ένταση».

Προτεραιότητα για το ζεύγος της Ουαλίας παραμένει η προστασία της κανονικότητας των παιδιών τους και η διατήρηση της οικογενειακής τους γαλήνης μακριά από τη θύελλα των Μέσων Ενημέρωσης που αναπόφευκτα πυροδοτεί η παρουσία των Σάσεξ.

Καμία διάθεση για συμφιλίωση

Παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος αντιμετωπίζει την πρόσκληση στον γιο του ως ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών παραμένουν παγωμένες. «Η ιδέα ενός ιδιωτικού ραντεβού για συμφιλίωση δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή», επισημαίνει πηγή από το Παλάτι, τονίζοντας ότι το χάσμα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια παραμένει αγεφύρωτο.

Το αγκάθι της ασφάλειας και οι «ψευτο-βασιλικές» περιοδείες

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει να εκφράζει ανησυχίες για την έλλειψη κρατικής προστασίας για την οικογένειά του, δηλώνοντας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC: «Θα ήθελα πολύ μια συμφιλίωση με την οικογένειά μου, αλλά το θέμα της ασφάλειας παραμένει εμπόδιο».

Την ίδια στιγμή, οι προγραμματισμένες επισκέψεις των Σάσεξ στην Αυστραλία για εμπορικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς έχουν ήδη χαρακτηριστεί από επικριτές ως «ψευτο-βασιλικές περιοδείες», γεγονός που ενισχύει την επιθυμία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον να κρατήσουν αποστάσεις από αυτό που θεωρούν «συνεχές δράμα».

*Με πηγή από Daily Mail

