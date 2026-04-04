Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Διάδοχος που δεν συγχωρεί - Η μαύρη λίστα και το μέλλον της μοναρχίας

Αναλυτές εξηγούν γιατί ο χαρακτήρας του διαδόχου είναι η «σανίδα σωτηρίας» της Μοναρχίας απέναντι στις εσωτερικές απειλές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στο μικροσκόπιο των βασιλικών αναλυτών βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η προσωπικότητα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τις νέες αποκαλύψεις να σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός μελλοντικού μονάρχη που διαθέτει μια «αμείλικτη πλευρά» και μια σπάνια ικανότητα να κρατά αποστάσεις από όσους θεωρεί ότι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του ή έπληξαν τον θεσμό του Στέμματος.

Το «Τείχος σιωπής» και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

Κεντρικό σημείο της κριτικής αποτελεί η σχέση του Ουίλιαμ με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, Τζάστιν Ουέλμπι. Σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια των Times, Ρόγια Νίκα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ύψωσε ένα αδιαπέραστο «τείχος σιωπής» απέναντι στον Ουέλμπι, αρνούμενος επί σειρά ετών συναντήσεις μαζί του. Η αιτία φαίνεται να εντοπίζεται στη στενή σχέση που είχε αναπτύξει ο Αρχιεπίσκοπος με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, λειτουργώντας ως πνευματικός τους καθοδηγητής και συμμετέχοντας στον περιβόητο «μυστικό γάμο» τους πριν από την επίσημη τελετή.

Για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η στάση του Ουέλμπι δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική υποχρέωση, αλλά μια επιλογή πλευράς σε έναν οικογενειακό και θεσμικό «πόλεμο». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ειδικοί, ο Ουίλιαμ «δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί» όσους τάσσονται με το στρατόπεδο των Σάσεξ.

Στρατηγική επιβίωσης ή προσωπική αντεκδίκηση;

Παρά την αρνητική χροιά που μπορεί να έχει ο όρος «αδίστακτος», ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς υποστηρίζει ότι αυτή η πλευρά του Ουίλιαμ είναι σωτήρια για τη Μοναρχία. «Δόξα τω Θεώ που διαθέτει αυτή τη σκληρότητα», δήλωσε στη Daily Mail, επισημαίνοντας ότι στον σύγχρονο κόσμο, ένας μονάρχης πρέπει να είναι ικανός κριτής χαρακτήρων και να προστατεύει τον θεσμό από όσους τον χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος.

Η απόφαση του Ουίλιαμ να στηρίξει πλέον δημόσια τη διάδοχο του Ουέλμπι, Σάρα Μουλάλι, θεωρείται μια στρατηγική κίνηση «καθαρισμού» των σχέσεων του Παλατιού με την Εκκλησία, αφήνοντας οριστικά πίσω τις αμφιλεγόμενες ημέρες της προηγούμενης ηγεσίας.

Μακραίνει η μαύρη λίστα

Η «οργή» του πρίγκιπα φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στον πρώην Αρχιεπίσκοπο. Στη λίστα των προσώπων που έχουν τεθεί στο περιθώριο περιλαμβάνονται:

  • Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Με τους οποίους δεν έχει ανταλλάξει λέξη από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, θεωρώντας ασυγχώρητο το γεγονός ότι «διαπόμπευσαν τη Μοναρχία για οικονομικό κέρδος».

  • Πρίγκιπας Άντριου: Ο Ουίλιαμ φέρεται να ήταν ο πρωτεργάτης της πλήρους απομάκρυνσής του από τα βασιλικά καθήκοντα.

  • Πρώην φίλοι και δημοσιογράφοι: Όπως ο Τομ Μπράντμπι, που θεωρήθηκε ότι παραβίασαν την εμπιστοσύνη του.

Το συμπέρασμα της δυναστείας

Με τον Βασιλιά Κάρολο να αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να αναλαμβάνει τον ρόλο του «θεματοφύλακα των κανόνων». Η στάση του στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Η αφοσίωση στο Στέμμα είναι η μόνη οδός για την παραμονή στον στενό κύκλο της εξουσίας. Όποιος επιλέγει να «χτυπήσει» το Παλάτι από μέσα, βρίσκει μπροστά του έναν μελλοντικό βασιλιά που δεν πιστεύει πια στις δεύτερες ευκαιρίες.

*Με πληροφορίες από PageSix

Διαβάστε επίσης

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ