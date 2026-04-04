Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Διάδοχος που δεν συγχωρεί - Η μαύρη λίστα και το μέλλον της μοναρχίας

Στο μικροσκόπιο των βασιλικών αναλυτών βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η προσωπικότητα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τις νέες αποκαλύψεις να σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός μελλοντικού μονάρχη που διαθέτει μια «αμείλικτη πλευρά» και μια σπάνια ικανότητα να κρατά αποστάσεις από όσους θεωρεί ότι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του ή έπληξαν τον θεσμό του Στέμματος.

Το «Τείχος σιωπής» και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

Κεντρικό σημείο της κριτικής αποτελεί η σχέση του Ουίλιαμ με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, Τζάστιν Ουέλμπι. Σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια των Times, Ρόγια Νίκα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ύψωσε ένα αδιαπέραστο «τείχος σιωπής» απέναντι στον Ουέλμπι, αρνούμενος επί σειρά ετών συναντήσεις μαζί του. Η αιτία φαίνεται να εντοπίζεται στη στενή σχέση που είχε αναπτύξει ο Αρχιεπίσκοπος με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, λειτουργώντας ως πνευματικός τους καθοδηγητής και συμμετέχοντας στον περιβόητο «μυστικό γάμο» τους πριν από την επίσημη τελετή.

Για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η στάση του Ουέλμπι δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική υποχρέωση, αλλά μια επιλογή πλευράς σε έναν οικογενειακό και θεσμικό «πόλεμο». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ειδικοί, ο Ουίλιαμ «δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί» όσους τάσσονται με το στρατόπεδο των Σάσεξ.

Στρατηγική επιβίωσης ή προσωπική αντεκδίκηση;

Παρά την αρνητική χροιά που μπορεί να έχει ο όρος «αδίστακτος», ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς υποστηρίζει ότι αυτή η πλευρά του Ουίλιαμ είναι σωτήρια για τη Μοναρχία. «Δόξα τω Θεώ που διαθέτει αυτή τη σκληρότητα», δήλωσε στη Daily Mail, επισημαίνοντας ότι στον σύγχρονο κόσμο, ένας μονάρχης πρέπει να είναι ικανός κριτής χαρακτήρων και να προστατεύει τον θεσμό από όσους τον χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος.

Η απόφαση του Ουίλιαμ να στηρίξει πλέον δημόσια τη διάδοχο του Ουέλμπι, Σάρα Μουλάλι, θεωρείται μια στρατηγική κίνηση «καθαρισμού» των σχέσεων του Παλατιού με την Εκκλησία, αφήνοντας οριστικά πίσω τις αμφιλεγόμενες ημέρες της προηγούμενης ηγεσίας.

Μακραίνει η μαύρη λίστα

Η «οργή» του πρίγκιπα φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στον πρώην Αρχιεπίσκοπο. Στη λίστα των προσώπων που έχουν τεθεί στο περιθώριο περιλαμβάνονται:

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Με τους οποίους δεν έχει ανταλλάξει λέξη από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, θεωρώντας ασυγχώρητο το γεγονός ότι «διαπόμπευσαν τη Μοναρχία για οικονομικό κέρδος».

Πρίγκιπας Άντριου: Ο Ουίλιαμ φέρεται να ήταν ο πρωτεργάτης της πλήρους απομάκρυνσής του από τα βασιλικά καθήκοντα.

Πρώην φίλοι και δημοσιογράφοι: Όπως ο Τομ Μπράντμπι, που θεωρήθηκε ότι παραβίασαν την εμπιστοσύνη του.

Το συμπέρασμα της δυναστείας

Με τον Βασιλιά Κάρολο να αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να αναλαμβάνει τον ρόλο του «θεματοφύλακα των κανόνων». Η στάση του στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Η αφοσίωση στο Στέμμα είναι η μόνη οδός για την παραμονή στον στενό κύκλο της εξουσίας. Όποιος επιλέγει να «χτυπήσει» το Παλάτι από μέσα, βρίσκει μπροστά του έναν μελλοντικό βασιλιά που δεν πιστεύει πια στις δεύτερες ευκαιρίες.

*Με πληροφορίες από PageSix

