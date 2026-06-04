Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας

Στην ενεργειακή συνεργασίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια.

Ο πρωθυπουργός αρχικά συνεχάρη τον κ. Ράντεφ για την εκλογική του επικράτηση. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη αλλά και στον χώρο Σένγκεν.

Αναφορά έκανε δε στον Κάθετο Διάδρομο σημειώνοντας πως υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας ώστε «να διεκδικήσουμε σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε πως «ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των χωρών μας, καθώς γινόμαστε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες που βρίσκονται βορείως της Ελλάδας και της Βουλγαρία».

«Τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας που οραματίζομαι και που θα περιλαμβάνει έναν χερσαίο διάδρομο με αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους που θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ελλάδας και που θα καταλήγει στην Ουκρανία. Αυτό βεβαίως απαιτεί και τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», τόνισε.

Τόνισε δε τη ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας, ώστε να αναβαθμιστεί η διμερής συνεργασία».

«Άξονας σταθερότητας»

Ο Ρούμεν Ράντεφ έδωσε έμφαση στις σχέσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και αναφέρθηκε στους πολιτισμικούς δεσμούς των δύο χωρών. «Είμαι πεπεισμένος ότι από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε πιο έντονα ώστε οι χώρες μας να καθιερωθούν ως άξονας σταθερότητας στα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη», είπε ο κ. Ράντεφ.