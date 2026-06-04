Το ασπρόμαυρο βίντεο του Νίκου Μαστοράκη για τον Νάσο Αθανασίου: «140 ρεπορτάζ στο "Σήμερα"»

Snapshot Ο Νίκος Μαστοράκης τίμησε τη μνήμη του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου, αναδεικνύοντας την ιστορία του στην εκπομπή «Σήμερα».

Η εκπομπή «Σήμερα» ήταν η πρώτη εκπομπή ρεπορτάζ εκτός στούντιο, που εκπαίδευσε σημαντικά ταλέντα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Νάσος Αθανασίου ήταν βασικός ρεπόρτερ που έκανε περίπου 140 ρεπορτάζ, υπογράφοντας πάντα με το όνομά του και το όνομα της εκπομπής.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται ασπρόμαυρο απόσπασμα συνέντευξης του ηθοποιού Χάιραμ Κέλερ, που είχε δώσει στον Νάσο Αθανασίου. Snapshot powered by AI

Η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου θύμισε στην κοινή γνώμη την ιστορία ενός από τους πιο σημαντικούς ρεπόρτερ της ελληνικής τηλεόρασης, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στην εκπομπή «Σήμερα».

Όπως αναφέρει ο Νίκος Μαστοράκης «το «Σήμερα» ήταν η πρώτη, δύσκολη και ηρωική εκπομπή ρεπορτάζ έξω από το studio, η οποία ανακάλυψε σημαντικά ταλέντα και τα εκπαίδευσε να στέκονται και να μιλούν αξιοπρεπώς μπροστά στην κινηματογραφική τότε κάμερα. Μια ογκώδη και ασήκωτη Auricon με μαγνητικό ήχο, 35 κιλά που επιδέξια χειρίζονταν κάθε μέρα για 8 ώρες ο Σωκράτης Ζάππας, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελο του».

Συνεχίζοντας τονίζει ότι μπροστά σε αυτή την κάμερα στάθηκαν ο Τέρενς Κουίκ, ο Ανδρέας Δηληγιάννης, ο Νίκος Ρίζος, αργότερα η Φωτεινή Ανδρέου, ο ίδιος ο αρχισυντάκτης Σπύρος Καρατζαφέρης και ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου ήταν αυτός «που τον "ανακάλυψε" η πλαστόγραφος ΕΡΤ και που αβασάνιστα τα ιδιωτικά κανάλια, όσα τουλάχιστον αναφέρθηκαν στη σταδιοδρομία του, σε παραδοσιακό copy+paste, συνέχισαν την πλαστογραφία.

Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου στο «Σήμερα», η εκπομπή έγινε σλόγκαν, έγινε μέχρι και νούμερο επιθεώρησης, αλλά η ΕΡΤ δεν το έμαθε ποτέ.

Ο Νάσος, βασικός ρεπόρτερ σε θέματα που χρειάζονταν αγγλικά επειδή μιλούσε τη γλώσσα, έκανε περίπου 140 ρεπορτάζ, υπογράφοντας πάντα, όπως έπρεπε, με τη φράση «Νάσος Αθανασίου, "Σήμερα"».

Την ανάρτηση συνοδεύει με ένα ασπρόμαυρο απόσπασμα από τη συνέντευξη Αμερικανού ηθοποιού Χάιραμ Κέλερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο «Σατυρικόν» του Φεντερίκο Φελίνι στο Νάσο Αθανασίου.

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