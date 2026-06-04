Ιωάννινα: Δασκάλα δημοτικού μετέτρεψε την τάξη της σε... παραμύθι - Δείτε βίντεο

Snapshot Δασκάλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων στα Ιωάννινα μετέτρεψε την τάξη της σε παραμυθένιο σκηνικό.

Η είσοδος της τάξης έχει διαμορφωθεί ώστε να θυμίζει παραμύθι, προσφέροντας μαγική ατμόσφαιρα στα παιδιά.

Η προσπάθεια στοχεύει στο να δημιουργήσει έναν χώρο όπου τα παιδιά νιώθουν ότι ανήκουν και μπορούν να ονειρεύονται και να πιστεύουν στον εαυτό τους.

Η διακόσμηση περιλαμβάνει στοιχεία όπως σύννεφα, δέντρα και πεταλούδες, ενισχύοντας τη φαντασία και τη μάθηση. Snapshot powered by AI

Μία... αλλιώτικη σχολική τάξη δημιούργησε δασκάλα σε δημοτικό στα Ιωάννινα. Η Κάτια Γεωργίου, που είναι δασκάλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, αποφάσισε να δημιουργήσει μέσα στην τάξη της ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook, η μαγεία ξεκινά ήδη από την πόρτα, που αντί για την κλασσική εξώπορτα, τα παιδιά που κάθε μέρα μπαίνουν στην αίθουσα ανοίγουν μια είσοδο παραμυθένια. Αντίστοιχες πινελιές υπάρχουν και μέσα στη σχολική αίθουσα ώστε η καθημερινή παρουσία των μικρών παιδιών να είναι μαγική.

Η ίδια γράφει στην ανάρτησή της: «Μερικές φορές αρκεί να τους δώσουμε έναν χώρο να ζήσουν ανάμεσά μας. Έναν χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ότι ανήκει, να χαμογελά, να ονειρεύεται, να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του και να του θυμίζει ότι μπορεί να “πετάξει” ψηλά με τον δικό του τρόπο…

Κάτω από σύννεφα, ανάμεσα σε δέντρα, πεταλούδες και όνειρα… Ας αφήσουμε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν μέσα από τη μάθηση σε κόσμους γεμάτους φαντασία, ανακαλύψεις και όνειρα…»

Διαβάστε επίσης