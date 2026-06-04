Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε η καλλιτέχνης που δημιούργησε το «Περσέπολις»

Snapshot Η Μαρζάν Σατραπί, δημιουργός του «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 57 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Πέθανε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, Ματίας Ρίπα, που ήταν παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος.

Γεννήθηκε στο Ιράν και μεγάλωσε σε οικογένεια με πολιτική δράση κατά της μοναρχίας, βιώνοντας τις επιπτώσεις της Ιρανικής Επανάστασης.

Σπούδασε οπτική επικοινωνία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τεχεράνη, ενώ είχε περάσει και περίοδο σπουδών στη Βιέννη. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών η Μαρζάν Σατραπί, η καλλιτέχνης που δημιούργησε το «Περσέπολις», όπως μετέδωσε σήμερα το AFP, έπειτα από ενημέρωση από την οικογένειά της.

Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις».

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα είχε πεθάνει στις 8 Απριλίου 2025.

Ποια ήταν η Μαρζάν Σατραπί

Η Σατραπί γεννήθηκε στην πόλη Ραστ του Ιράν. Μεγάλωσε στην Τεχεράνη σε μεσοαστική ιρανική οικογένεια μεσαίας τάξης. Και οι δύο γονείς της ήταν πολιτικά δραστήριοι και υποστήριζαν μαρξιστικά κινήματα εναντίον της μοναρχίας του τελευταίου Σάχη. Όταν η Ιρανική Επανάσταση έλαβε χώρα το 1979, εκφοβίστηκαν από τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, που ανέλαβαν την εξουσία.

Κατά τα νεανικά της χρόνια, η Σατραπί εκτέθηκε στις αυξανόμενες βιαιότητες διαφόρων καθεστώτων. Πολλοί από τους οικογενειακούς φίλους τους διώχθηκαν, συνελήφθησαν, ακόμη και δολοφονήθηκαν. Βρήκε ένα ηρωικό ίνδαλμα στον θείο από την πλευρά του πατέρα της, Ανούς, ο οποίος ήταν πολιτικός κρατούμενος και έζησε για κάποιο διάστημα στην εξορία στη Σοβιετική Ένωση. Η νεαρή Μαργιάν θαύμαζε πολύ τον θείο της και εκείνος αντίστοιχα την έβλεπε σαν κόρη του. Όπως περιέγραψε στην αυτοβιογραφία της, ο θείος της συνελήφθη και εκτελέστηκε, κάτι που την τάραξε βαθιά.

Ως έφηβη, η Μαργιάν άρχισε να αντιδρά και να μπαίνει σε μπελάδες με την αστυνομία, επειδή παραβίαζε τους κώδικες μετριοφροσύνης και αγόραζε μουσική απαγορευμένη από το καθεστώς.

Οι γονείς της ανησυχούσαν ότι θα τα έβρισκε σκούρα με τους αυστηρούς νέους δημόσιους κώδικες για τις γυναίκες. Την έστειλαν στο εξωτερικό για σπουδές και το 1983 βρέθηκε στη Βιέννη και φοίτησε στο Γαλλικό Λύκειο της Βιέννης. Σύμφωνα με το αυτοβιογραφικό της graphic novel Περσέπολις, παρέμεινε στη Βιέννη και έμενε σε σπίτια φίλων, ενώ πέρασε και τρεις μήνες στο δρόμο. Αφότου ανέκαμψε από μια μια σχεδόν θανατηφόρα πνευμονία, επέστρεψε στο Ιράν. Σπούδασε οπτική επικοινωνία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ στην Τεχεράνη.

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