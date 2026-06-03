Peabo Bryson: Πέθανε ο τραγουδιστής του «Beauty and the Beast» - Η φωνή των τραγουδιών της Disney

Η αιτία θανάτου του δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Peabo Bryson: Πέθανε ο τραγουδιστής του «Beauty and the Beast» - Η φωνή των τραγουδιών της Disney

Ο Peabo Bryson κατά την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Michael Jackson: The Life Of An Icon» (2011)

AP/Joel Ryan, Αρχείο
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  • Ο τραγουδιστής R&B Peabo Bryson πέθανε σε ηλικία 75 ετών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Ήταν γνωστός για τις φωνητικές του ερμηνείες στα τραγούδια της Disney «Beauty and the Beast» και «A Whole New World».
  • Ο Bryson κέρδισε δύο βραβεία Grammy το 1992 και το 1993 για ντουέτα που σχετίζονται με ταινίες της Disney.
  • Η καριέρα του εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 2010 με πολλές επιτυχίες.
  • Είχε προγραμματίσει περιοδεία για το 2024, γιορτάζοντας πέντε δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία.
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Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, το βράδυ της Τρίτης, ο τραγουδιστής R&B Peabo Bryson, γνωστός κυρίως για τη φωνή του σε κλασικά τραγούδια της Disney όπως τα «A Whole New World» και «Beauty and the Beast», όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια, αλλά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το Σαββατοκύριακο.

Ο βετεράνος τραγουδιστής R&B ήταν η φωνή πίσω από επιτυχίες που εκτείνονταν από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 2010, συμπεριλαμβανομένων των Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You're In My Arms Again και Reaching for the Sky.

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η εξαιρετική φωνή του Peabo αποτέλεσε το soundtrack μερικών από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής», ανέφερε η οικογένειά του στη δήλωση.

«Η μουσική του συνόδευσε γενιές σε χαρούμενες γιορτές, υπέροχες ιστορίες αγάπης και αξέχαστες στιγμές παρηγοριάς και έμπνευσης, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα ζει για πάντα στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και στις αμέτρητες ζωές που άγγιξε μέσω των τραγουδιών του», συνέχισαν.

Ο Bryson κέρδισε δύο βραβεία Grammy – το 1992 και το 1993 – για δύο ερμηνείες σε ντουέτο που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά ταινιών της Disney: το Beauty and the Beast με την Celine Dion στο ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, και το A Whole New World με την Regina Belle στην ταινία Aladdin.

Celine Dion,Peabo Bryson

Η Σελίν Ντιόν και ο Πίμπο Μπράισον ερμηνεύουν το τραγούδι «Beauty and the Beast», με το οποίο κέρδισαν το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ποπ Φωνητική Ερμηνεία από Συγκρότημα ή Ντουέτο, κατά τη διάρκεια της 35ης ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας (1993)

AP /Reed Saxon

Ο Μπράισον εμφανίστηκε πρόσφατα σε μια συναυλία με τον Τζέφρι Όσμπορν στη Τζόρτζια των ΗΠΑ τον Μάιο.

Είχε προγραμματίσει να δώσει αρκετές συναυλίες για την περιοδεία του «Golden Touch» αργότερα φέτος, για να γιορτάσει τις πέντε δεκαετίες του στη μουσική βιομηχανία.

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