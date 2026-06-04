Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν στα φρεάτια

Snapshot Τις τελευταίες ημέρες, ομάδες ανθρώπων έχουν εντοπιστεί να μπαίνουν και να βγαίνουν από το σύστημα αποχέτευσης της Νέας Υόρκης σε Μπρούκλιν και Κουίνς.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τουλάχιστον τρία περιστατικά με ομάδες να εισέρχονται στους υπονόμους τη νύχτα και να παραμένουν εκεί για ώρες.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος επιθεώρησε τους υπονόμους και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ζημιά στην υποδομή, ενώ η αστυνομία δεν έχει αναφέρει συλλήψεις ή τραυματισμούς.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και επικίνδυνη λόγω κινδύνων όπως τοξικά αέρια και πλημμύρες.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, με κάποιους να αναζητούν θησαυρούς ή τιμαλφή κάτω από την πόλη. Snapshot powered by AI

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; Είναι ένα ερώτημα στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι ντόπιοι και οι αξιωματούχοι της πόλης, καθώς οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει μια σειρά από παράξενες θεάσεις ανθρώπων να μπαίνουν και να βγαίνουν το τελευταίο διάστημα από το αποχετευτικό σύστημα της πόλης. «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες; Ψαράδες κροκοδείλων; Αδελφοί Μάριο;» έγραψε με χιούμορ η Washington Post, σε μία προσπάθεια να εξηγήσει το φαινόμενο.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρία περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ομάδες ανθρώπων εισήλθαν ή εξήλθαν από σήραγγες αποχέτευσης μέσα από τις τρύπες συντήρησης σε δρόμους στο Μπρούκλιν και το Κουίνς. Σε ένα βίντεο, που τραβήχτηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, μια ομάδα περίπου επτά ατόμων καταγράφηκε να βγαίνει από μια τρύπα συντήρησης στη μέση μιας διασταύρωσης, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων οδηγών.

Κάποιοι είχαν προβολείς και κρατούσαν κάτι σαν φτυάρια και άλλα εργαλεία. Ένας από αυτούς σώθηκε τελευταία στιγμή καθώς παραλίγο να τον πατήσει ένα όχημα την ώρα που έβγαινε από το έδαφος. Σε ένα άλλο βίντεο, μια ομάδα περίπου επτά ατόμων φαίνεται να βγαίνει από μια τρύπα συντήρησης γύρω στις 2 π.μ. σε έναν ήσυχο δρόμο στη γειτονιά Γκρέιβσεντ του Μπρούκλιν. Κατευθύνθηκαν προς μερικά σταθμευμένα αυτοκίνητα και έβγαλαν φρέσκα ρούχα για να αλλάξουν. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ομάδα μπήκε στους υπονόμους γύρω στις 11 μ.μ., πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να βρίσκονταν κάτω από το έδαφος για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Στις 5 Μαΐου, τρεις άνθρωποι με αδιάβροχες μπότες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, άνοιξαν το κάλυμμα μίας τρύπας συντήρησης και κατέβηκαν στον υπόνομο σε έναν δρόμο στο Κουίνς. Ο τελευταίος τράβηξε το κάλυμμα καθώς τα αυτοκίνητα που πλησίαζαν επιβράδυναν και σταμάτησαν.

Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης ενός συνεργείου αυτοκινήτων, είπε ότι οι κάμερες παρακολούθησης του καταστήματός του κατέγραψαν την ομάδα...σπηλαιολόγων. Ο ίδιος κοιμόταν όλη νύχτα στο κατάστημά του Aki Auto Care στο Κουίνς όταν είδε επίσης τους τρεις άνδρες να περπατούν προς ένα κοντινό καπάκι φρεατίου γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Βίντεο δείχνει έναν από τους άντρες να ανοίγει το βαρύ μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου, καθώς ένα αυτοκίνητο που φαίνεται να τους συνοδεύει στέκεται κοντά με τους προβολείς του στραμμένους προς την κατεύθυνσή τους. Το τρίο σύντομα εξαφανίστηκε από τα μάτια των επισκεπτών, στα έγκατα της πόλης.

«Αυτοί οι τύποι έμοιαζαν με τις Χελώνες Νίντζα», είπε ο Γιακούποβιτς, ο οποίος έκλεισε τις πόρτες του γκαράζ του, ενώ ένας υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία. «Πολύ περίεργο, φίλε. Πολύ περίεργο». Είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει καμία εικασία για το τι έκαναν οι άνθρωποι κάτω από το έδαφος, αλλά ανησυχούσε ότι «δεν έκαναν τίποτα καλό». Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της πόλης δήλωσε ότι επιθεώρησε τους υπονόμους και στις δύο τοποθεσίες του Μπρούκλιν και επαλήθευσε ότι η υποδομή αποχέτευσης δεν είχε υποστεί ζημιές. Το περιστατικό στο Κουίνς βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, ανέφερε η υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, μια γυναίκα έπεσε σε μια ανοιχτή τρύπα συντήρησης σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Μανχάταν και πέθανε. Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν ότι το κάλυμμα της τρύπας είχε ξεκολλήσει από ένα διερχόμενο φορτηγό. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, μετά από ενδελεχή έρευνα στις περιοχές. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ούτε για συλλήψεις, και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε το τμήμα.

Την Τρίτη, στην πολυσύχναστη διασταύρωση στο Γουίλιαμσμπουργκ όπου εντοπίστηκε η δεύτερη ομάδα, ο κάτοικος Άντονι Πέρντι είπε ότι δεν είναι πεπεισμένος ότι ήταν απλή περιέργεια που ώθησε την ομάδα να εξερευνήσει τους υπονόμους στο σκοτάδι.

«Φαίνονται σαν να έψαχναν για κάτι σημαντικό, όπως χρήματα, ή για να κάνουν κάποιο είδος κακού», είπε. «Δεν υπάρχει διασκέδαση και παιχνίδια. Δηλαδή, επτά ενήλικες να πηγαίνουν εκεί κάτω; Πρέπει να υπάρχει κάτι, φίλε.»

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Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. «Δεν υπάρχει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια αυτή τη στιγμή», ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αλλά η σειρά των υπόγειων επεισοδίων έχει μπερδέψει τους Νεοϋορκέζους, έχει γίνει θέμα ομαδικών μηνυμάτων και έχει πυροδοτήσει εικασίες στο διαδίκτυο. Ψάχνουν οι εξερευνητές των υπονόμων για κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που έχουν χαθεί σε αποχετεύσεις; Σκάβουν μήπως στο υπέδαφος για να προσπαθήσουν να ανοίξουν τούνελ που να καταλήγει σε κάποια τράπεζα ή άλλες επιχειρήσεις;

Όποιο και αν είναι το κίνητρο, οι αξιωματούχοι της πόλης επιμένουν ότι είναι κακή ιδέα για τους απλούς κατοίκους να εισέρχονται στο περίτεχνο δίκτυο αποχετεύσεων της Νέας Υόρκης, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 7.400 μίλια σωλήνων, 152.000 λεκάνες συλλογής και 95 αντλιοστάσια λυμάτων.

Ο Ρομπ Βολέιζα, εκπρόσωπος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης τόνισε ότι η είσοδος στους υπονόμους δεν είναι μόνο παράνομη αλλά και «εξαιρετικά επικίνδυνη». «Οι αποχετεύσεις μπορεί να κρύβουν πολυάριθμους κινδύνους, όπως επιβλαβή και δυνητικά θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κινδύνους πλημμύρας και περιορισμένους χώρους», δήλωσε. «Για αυτούς τους λόγους, τα μέλη του κοινού δεν πρέπει ποτέ να εισέρχονται σε σωλήνες, αποχετεύσεις, λεκάνες συλλογής λυμάτων, φρεάτια ή εκροές».

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που οι άνθρωποι ξεκινούν να εξερευνήσουν τα βάθη του αποχετευτικού συστήματος της πόλης, παρά τους προφανείς κινδύνους. Το 2015, η αστυνομία συνέλαβε τρεις επίδοξους κυνηγούς θησαυρών με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε ακίνητη περιουσία, αφού οι τρεις τους πιάστηκαν να βγαίνουν από ένα φρεάτιο στο East Flatbush. Η ομάδα προφανώς αναζητούσε τιμαλφή που πίστευαν ότι βρίσκονταν από κάτω.

«Ένας Θεός ξέρει τι έψαχναν», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκείνη την εποχή ο Ουίλιαμ Μπράτον, τότε επίτροπος της αστυνομίας. «Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα σέρνομαι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης». Τον περασμένο Απρίλιο, η αστυνομία συνέλαβε επίσης τρεις άνδρες σε μία συνοικία του Μπρούκλιν επειδή κατέβηκαν στο αποχετευτικό σύστημα, αφού μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τους τρεις άνδρες να κατεβαίνουν σε ένα φρεάτιο κοντά στην 17η Λεωφόρο και την 82η Οδό.

Όσο για τον Γιακούποβιτς, έχει γίνει μάρτυρας λίγο-πολύ των πάντων στα πέντε χρόνια που έχει το συνεργείο αυτοκινήτων του σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην Αστόρια. Αλλά η παράξενη συνάντηση αργά το βράδυ με τους εξερευνητές των υπονόμων τον αφήνει ακόμα άναυδο. «Κάτι που δεν έχω ξαναδεί», είπε. «Είμαι εκεί κάθε μέρα... Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που περιμένεις».

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