H άγνωστη φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Η συγκινητική αφιέρωση του Ουίλιαμ

Φωτογραφία αρχείου της 22ας Δεκεμβρίου 1982, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Βρετανίας, ο 6 μηνών γιος του πρίγκιπα Κάρολου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα,παίζει με τους γονείς του κατά τη διάρκεια ειδικής φωτογράφησης στο Παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο

Ο Γουίλιαμ ήταν 15 ετών όταν η μητέρα του, η Νταϊάνα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δημοσίευσε μια μέχρι τώρα άγνωστη φωτογραφία της Νταϊάνας από την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας.

Στην ανέκδοτη φωτογραφία φαίνεται ο πρίγκιπας σε ηλικία τότε 2 ετών, μαζί με τη μητέρα του σε ένα λιβάδι γεμάτο ανθισμένα λουλούδια, μεταξύ των οποίων και παπαρούνες, στην κύρια κατοικία της οικογένειας στο Χάιγκροουβ του Γκλόστερσαϊρ, το 1984.

Στη λεζάντα ο Ουίλιαμ έγραψε: «Στη μνήμη της μητέρας μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσους σήμερα θυμούνται κάποιον που αγαπούν. Καλή Ημέρα της Μητέρας.»

Ο Ουίλιαμ ήταν 15 ετών όταν η μητέρα του πέθανε σε ηλικία 36 ετών, τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1997, μετά από τροχαίο στο Παρίσι.



Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα δικά του παιδιά, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις, έφτιαχναν κάρτες για να τιμούν τη μνήμη της «γιαγιάς Νταϊάνα» κάθε χρόνο την Ημέρα της Μητέρας.