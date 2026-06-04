Λεμεσός: Μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση - Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα

18 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λεμεσός: Μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση - Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 70 καλεσμένοι σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, με 18 από αυτούς να νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.
  • Οι υγειονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας της Κύπρου διεξάγουν αναλύσεις τροφίμων και νερού από το υποστατικό όπου έγινε η δεξίωση.
  • Πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με τα άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα για να διαπιστωθεί η σύνδεση μεταξύ τροφίμων και πιθανών μικροβίων.
  • Η λειτουργία του υποστατικού αναστάλθηκε άμεσα μετά τον επιτόπιο έλεγχο και τη λήψη δειγμάτων.
  • Ερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων για πιθανή διασύνδεση με το πρώτο.
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Μαζική τροφική δηλητηρίαση έπαθαν δεκάδες καλεσμένοι σε δεξίωση γάμου στη Λεμεσό, με την έρευνα των υγειονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας της Κύπρου να βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το philenews.com, περίπου 70 καλεσμένοι του γάμου που πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 18 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά.

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσίων του υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου στο ίδιο μέσο, συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διενεργούνται συνεντεύξεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ επικοινώνησαν και με το ζεύγος, το οποίο τους ενημέρωσε ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή. «Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς – καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάλθηκε η λειτουργία του ύποπτου υποστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.



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