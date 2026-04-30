Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

Η Beverley, 28 ετών, ανέφερε ότι παραλίγο να υποστεί δηλητηρίαση από υδράργυρο επειδή κατανάλωνε καθημερινά κονσέρβες τόνου.

Η ίδια παρατήρησε ότι έπαιρνε εύκολα βάρος, είχε φλεγμονές και ένιωθε ότι οι ορμόνες της ήταν «εντελώς απορρυθμισμένες».

Τον χειμώνα του 2025 υποβλήθηκε σε εξετάσεις ορμονών, γαστρεντερικού και αίματος και σοκαρίστηκε όταν δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον γιατρό της.

«Σκέφτηκα “Ωχ, αυτό δεν είναι καλό, πεθαίνω”», είπε σε βίντεο στο TikTok.

Ο γιατρός τη ρώτησε πόσες κονσέρβες ψαριού καταναλώνει.

«Απάντησα: μία, ίσως και δύο κονσέρβες τόνου την ημέρα. Και μου είπε: “Ξέρεις ότι κανονικά πρέπει να τρως δύο μερίδες την εβδομάδα;” Και φυσικά δεν το ήξερα», εξήγησε.

Η Beverley, ιδρύτρια της εταιρείας αθλητικών ρούχων Tala, είπε ότι κατέφευγε συχνά στον τόνο όταν δεν είχε χρόνο ή βρισκόταν στη δουλειά.

Ο γιατρός της τη συμβούλευσε να σταματήσει την κατανάλωση ψαριού για μερικούς μήνες, καθώς βρισκόταν στα όρια δηλητηρίασης από υδράργυρο και είχε επίσης πολύ υψηλά επίπεδα αρσενικού.

Η δηλητηρίαση από υδράργυρο συνήθως προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση θαλασσινών. Ο υδράργυρος είναι τοξικός για τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να επηρεάσει τα νεφρά, το νευρικό σύστημα και το δέρμα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι τα άλατα υδραργύρου μπορεί να είναι διαβρωτικά για το δέρμα, τα μάτια και το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ μπορεί να προκαλέσουν και τοξικότητα στα νεφρά.

Η αποκάλυψη προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν έκπληκτοι, καθώς καταναλώνουν επίσης τόνο σε καθημερινή βάση, κυρίως για την πρόσληψη πρωτεΐνης.