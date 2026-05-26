Οι επιστήμονες συμφωνούν: «Η ημερομηνία κατά την οποία η Γη θα έχει ημέρες 25 ωρών»

Μια ημέρα διαρκεί ακριβώς 24 ώρες, σωστά; Αυτή είναι η βάση για τα ρολόγια, τα ωράρια εργασίας και την καθημερινή ζωή. Ωστόσο, οι επιστήμονες επαληθεύουν τα τελευταία χρόνια ότι η Γη δεν περιστρέφεται πάντα με την ίδια ταχύτητα, γεγονός που προκαλεί τη σταδιακή επιβράδυνση του πλανήτη.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι στο πολύ μακρινό μέλλον οι ημέρες θα φτάσουν να διαρκούν 25 ώρες! Αν και η ιδέα μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr