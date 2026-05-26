Λάος: Διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βγάλουν επτά άτομα από πλημμυρισμένη σπηλιά

Στην εν λόγω σπηλιά, η οποία εκτείνεται βαθιά κάτω από το έδαφος και είναι ιδιαίτερα στενή, συχνάζουν ντόπιοι που αναζητούν κοιτάσματα χρυσού

Διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν επτά άτομα που έχουν παγιδευτεί σε μια σπηλιά στην επαρχία Xaisomboun του Λάος, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Διασώστες στο Λάος δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απελευθερώσουν επτά άτομα που βρίσκονται εγκλωβισμένα εδώ και μια εβδομάδα στο εσωτερικό μιας πλημμυρισμένης σπηλιάς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι επτά εγκλωβισμένοι είναι ντόπιοι της επαρχίας Xaysomboun, που βρίσκεται στο κεντρικό Λάος, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη σπηλιά την Τετάρτη, 20 Μαΐου, για να αναζητήσουν χρυσό. Ωστόσο, καταρρακτώδεις βροχές και ολισθήσεις που έχουν πλήξει την περιοχή, τους εμπόδισαν από το να βγουν, καθώς η είσοδος της σπηλιάς έχει μπλοκαριστεί.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν διασώστες να σέρνονται μέσα στη σπηλιά ανάμεσα από στενά, λασπωμένα περάσματα που είναι σχεδόν εντελώς πλημμυρισμένα. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, όταν ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την πλημμυρισμένη σπηλιά ειδοποίησε τις αρχές.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμμετέχουν και ειδικοί που είχαν βοηθήσει στη δραματική διάσωση μιας ομάδας ποδοσφαιριστών που είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε ένα σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Στην εν λόγω σπηλιά, η οποία εκτείνεται βαθιά κάτω από το έδαφος και είναι ιδιαίτερα στενή -ορισμένοι διάδρομοι έχουν πλάτος μόλις 50 εκατοστά, συχνάζουν ντόπιοι που αναζητούν κοιτάσματα χρυσού, δήλωσε στο Associated Press ο Bounkham Luanglath, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης Laos' Rescue Volunteer for People.

Ειδικοί εργάζονται για να αντλήσουν νερά από το εσωτερικό της σπηλιάς

Οι διασώστες εργάζονται αδιάκοπα για να αντλήσουν και να απομακρύνουν τα νερά από το εσωτερικό της σπηλιάς, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Κατάφεραν να απομακρύνουν μερικές πέτρες που μπλόκαραν την είσοδο της σπηλιάς τη Δευτέρα και μπόρεσαν να επιθεωρήσουν τα βαθύτερα τμήματά του, αλλά η στάθμη του νερού συνέχισε να ανεβαίνει, εμποδίζοντάς τους από το να προχωρήσουν περαιτέρω, αναφέρουν οι διασώστες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένα σημάδι ζωής, αλλά ο Kengkard Bongkawong, μέλος της ομάδας διάσωσης Metta Tham Rescue από την Ταϊλάνδη, πιστεύει ότι πλησιάζουν στο σημείο όπου έχουν παγιδευτεί οι άνθρωποι, εκτιμώντας ότι βρίσκονται «σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων».

«Όλη μέρα και νύχτα, εξακολουθούμε να αντλούμε νερά», έγραψε ο Kengkard σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Kengkard ήταν μέλος της ομάδας που βοήθησε να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος 12 νεαρά αγόρια από την Ταϊλάνδη και ο προπονητής τους, αφού είχαν παγιδευτεί για δύο εβδομάδες μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο κάτω από ένα βουνό στην επαρχία Τσιάνγκ Ράι της Ταϊλάνδης το 2018.

Στην εξαιρετική αυτή επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ειδικοί από όλο τον κόσμο και προσέλκυσε έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον.

