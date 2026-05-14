Μαλδίβες: Πέντε Ιταλοί τουρίστες νεκροί - Είχαν πάει για κατάδυση σε σπηλιά βάθους 50 μέτρων

Νεκροί εντοπίστηκαν πέντε Ιταλοί τουρίστες στις Μαλδίβες, οι οποίοι είχαν πάει για κατάδυση.

Οι τουρίστες είχαν πάει καταδυτική εκδρομή στην ατόλη Βάαβου από το πρωί, σύμφωνα με τη La Repubblica όταν γύρω στη 1:45 μ.μ. (τοπική ώρα) αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν νεκροί, ωστόσο η αστυνομία ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατό τους. Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο κατάδυσης ήταν δυσμενείς σήμερα και η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινο συναγερμό για την περιοχή.

Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione https://t.co/mGJWpKkkEF — Repubblica (@repubblica) May 14, 2026

Η τραγωδία επιβεβαιώθηκε και από το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. «Μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης, πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στην ατόλη Βάαβου, στις Μαλδίβες», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι πέντε πέθαναν «ενώ προσπαθούσαν να εξερευνήσουν σπηλιές σε βάθος 50 μέτρων».

«Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και η ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο παρακολουθούν την υπόθεση με τη μέγιστη προσοχή από την αρχική αναφορά, επικοινωνώντας με τις οικογένειες των θυμάτων για να παράσχουν οποιαδήποτε απαραίτητη προξενική βοήθεια», κατέληξε η ανακοίνωση.

