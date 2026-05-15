Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτοί είναι οι 5 Ιταλοί που πνίγηκαν κάνοντας snorkelling

Δημήτρης Δρίζος

  • Πέντε Ιταλοί δύτες, μεταξύ αυτών μητέρα και κόρη, πνίγηκαν ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Vaavu.
  • Η 51χρονη Monica Montefalcone, θαλάσσια βιολόγος και καθηγήτρια, και η 20χρονη κόρη της Giorgia Sommacal ήταν ανάμεσα στα θύματα.
  • Οι κακές καιρικές συνθήκες και η μειωμένη ορατότητα πιθανώς συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό και πανικό της ομάδας μέσα στη σπηλιά.
  • Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να εξετάζουν σενάρια όπως τοξικότητα οξυγόνου ή παγίδευση ενός δύτη που οδήγησε σε δυστυχήματα των υπολοίπων.
  • Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό δυστύχημα στις Μαλδίβες, χώρα με αυστηρούς κανονισμούς κατάδυσης και σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε θαλάσσια σπορ.
Οι ταυτότητες και των πέντε δυτών με καταδυτικό εξοπλισμό που έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές στις Μαλδίβες έχουν αποκαλυφθεί.

Η ομάδα, από την Ιταλία, είχε ξεκινήσει καταδυτική αποστολή το πρωί της Πέμπτης για να εξερευνήσει την ατόλη Vaavu, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην επιφάνεια.

Ένα από τα θύματα έχει ταυτοποιηθεί από ιταλικά μέσα ως η 51χρονη Monica Montefalcone, μια αναγνωρισμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή της και η 20χρονη κόρη της, Giorgia Sommacal.

Τα άλλα τρία θύματα είναι οι Muriel Oddenino από το Τορίνο, Gianluca Benedetti από την Πάντοβα και Federico Gualtieri από το Borgomanero.

Η Montefalcone εργαζόταν στο Distav, το Τμήμα Επιστημών της Γης, ενώ στις Μαλδίβες ήταν επιστημονική διευθύντρια της εκστρατείας παρακολούθησης των νησιών, σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ. Η Oddenino ήταν συνάδελφός της στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, ενώ ο Benedetti ήταν υπεύθυνος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής καταδύσεων και καπετάνιος σκάφους.

Η ομάδα είχε επιβιβαστεί στο «πολυτελές» γιοτ Duke of York, ένα ξένης ιδιοκτησίας live-aboard σκάφος καταδύσεων, και εξαφανίστηκε κοντά στο Alimatha, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία κατάδυσης της ατόλης.

Αεροσκάφη και ταχύπλοα αναπτύχθηκαν σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας μετά την εξαφάνιση της ομάδας την Πέμπτη το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF). «Ένα πτώμα εντοπίστηκε μεταξύ των πέντε δυτών που πήγαν για κατάδυση στην ατόλη Vaavu», ανέφερε η ανακοίνωση. «Το πτώμα βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά. Πιστεύεται ότι και οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες βρίσκονται επίσης μέσα στην ίδια σπηλιά, η οποία εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων».

Ο δύτης που εντοπίστηκε νεκρός δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν την Παρασκευή την έρευνα για τις σορούς των υπολοίπων. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την τραγωδία, όμως η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη. Οι αρχές δεν αποκλείουν διάφορα σενάρια, εξετάζοντας αν οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν την ορατότητα των δυτών.

Οι συνθήκες στο σημείο κατάδυσης ήταν δυσμενείς, με ανέμους μεταξύ 25 και 30 μιλίων την ώρα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την περιοχή από την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με ιταλικό μέσο, η απουσία επιστροφής και των πέντε δυτών ενισχύει το σενάριο ότι η ομάδα έχασε τον προσανατολισμό της μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά. Με περιορισμένο φως και κακή ορατότητα λόγω καιρού, πιθανόν να αποπροσανατολίστηκαν, να πανικοβλήθηκαν και ενδεχομένως να εξαντλήθηκαν από έλλειψη αέρα στην προσπάθεια να βρουν έξοδο.

Η αστυνομία δεν αποκλείει επίσης το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να παγιδεύτηκε, ενώ οι υπόλοιποι εξαντλήθηκαν ή πανικοβλήθηκαν προσπαθώντας να τον απεγκλωβίσουν.

Ειδικοί στις καταδύσεις διατυπώνουν διάφορες υποθέσεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μία από τις επικρατέστερες θεωρίες είναι η τοξικότητα οξυγόνου, ένα φαινόμενο που μπορεί να προκύψει αν το μείγμα στις φιάλες δεν είναι κατάλληλο, καθιστώντας το οξυγόνο τοξικό σε συγκεκριμένα βάθη.

«Στα 50 μέτρα βάθος στη θάλασσα υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι, είναι μια πραγματική τραγωδία», δήλωσε ο Alfonso Bolognini, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής. «Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή: ένα ακατάλληλο αναπνευστικό μείγμα μπορεί να προκαλέσει υπεροξική κρίση όταν αυξάνεται η μερική πίεση του οξυγόνου στους ιστούς και στο πλάσμα του αίματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα».

«Μέσα σε σπηλιά στα 50 μέτρα βάθος, αρκεί ένα πρόβλημα για έναν δύτη ή μια κρίση πανικού», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «η αναστάτωση κάνει το νερό θολό και μπορεί να μειώσει την ορατότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παράγοντας πανικού μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη και μοιραία λάθη».

Η εταιρεία του γιοτ Duke of York, όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της, παρέχει nitrox, το αναπνευστικό μείγμα για καταδύσεις που αποτελείται από άζωτο και οξυγόνο. Το σκάφος, κατασκευής 2010, έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά επιβατών σε επιλεγμένους προορισμούς στις Μαλδίβες, ειδικά για τουρίστες που ασχολούνται με καταδύσεις.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόκειται για το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό δυστύχημα στη χώρα. Ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων, Mohamed Ameen, ανέφερε ότι η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας «σαρώνουν απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο όπου δηλώθηκαν οι αγνοούμενοι».

«Είμαι βαθιά λυπημένος από το τραγικό καταδυτικό δυστύχημα στην ατόλη Vaavu», δήλωσε. «Η ακτοφυλακή και όλες οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και ανάκτησης».

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι, μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης, πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες, ενώ η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων για παροχή προξενικής βοήθειας.

Οι Μαλδίβες, ένα σύμπλεγμα 1.192 μικρών κοραλλιογενών νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό για καταδύσεις, με απομονωμένα θέρετρα και πλοία διαμονής. Οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν καταδύσεις μέχρι 98 πόδια βάθος, αν και έμπειροι επαγγελματίες συχνά κατεβαίνουν βαθύτερα.

Τα ατυχήματα που σχετίζονται με θαλάσσια σπορ είναι σχετικά σπάνια στη χώρα, αν και έχουν καταγραφεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Μια Βρετανίδα τουρίστρια πέθανε κατά τη διάρκεια κατάδυσης τον Δεκέμβριο και ο 71χρονος σύζυγός της πέθανε λίγες ημέρες αργότερα αφού αρρώστησε. Ένας 26χρονος Ιάπωνας τουρίστας εξαφανίστηκε επίσης μετά από καταδυτική εξόρμηση κοντά στην πρωτεύουσα τον Ιούνιο.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον 112 τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσια περιστατικά στο αρχιπέλαγος τα τελευταία πέντε χρόνια, εκ των οποίων 42 σε ατυχήματα κατάδυσης ή snorkelling.

