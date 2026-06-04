«Ψάχνεις νταντά;» - Το έξυπνο βίντεο της Δόμνας για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Οι γονείς μέσω του ntantades.gov.gr, μποτούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Ψάχνεις νταντά;» - Το έξυπνο βίντεο της Δόμνας για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr άνοιξε για γονείς που αναζητούν επιμελητές ή επιμελήτριες για παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» προσφέρει voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς με πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση ή ανέργους.
  • Το εισοδηματικό όριο για ωφελούμενες μητέρες είναι 24.000 ευρώ για ένα παιδί και 27.000 ευρώ για δύο, χωρίς όριο για τρία και πάνω παιδιά.
  • Οι επιμελητές μπορούν να είναι και μέλη της οικογένειας, όπως γιαγιάδες, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και μπορούν να φροντίζουν μέχρι τρία παιδιά ταυτόχρονα.
  • Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά σε 62 δήμους και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.
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Με ένα βίντεο σε παιδικό δωμάτιο, μπροστά από μια κούνια, επέλεξε η Δόμνα Μιχαηλίδου να ανακοινώσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους γονείς για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μια βρεφική κούνια, η Υπουργός λέει στην κάμερα «Ψάχνεις νταντά; Σταμάτα να ψάχνεις και μπες στο Ntantades.gov.gr» και εξηγεί με απλό και άμεσο τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να βρουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.

https://www.instagram.com/reel/DZIQB-es5Vi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα άνοιξε χτες, Τετάρτη. Οι γονείς μέσω του ntantades.gov.gr, μποτούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε πριν από περίπου έναν μήνα και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε 1.419, ενώ, 650 αιτήσεις είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Για να είναι μία μητέρα ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και
  • τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ,
  • για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Ο επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

Το πρόγραμμα «έτρεξε» πιλοτικά σε 62 Δήμους με 925 συμφωνητικά. Η καθολική εφαρμογή ξεκίνησε την 27η Απριλίου, είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

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