Μουντιαλ 2026: Αποβιβάζονται στις ΗΠΑ οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου - Που πάει η κάθε μια

Οι πρώτες αποστολές για το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, έχουν ήδη αρχίσει να προσγειώνονται στην αμερικανική ήπειρο.

Συνολικά 48 έθνη θα αναμετρηθούν σε μια διοργάνωση 104 αγώνων, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ. Η κινητικότητα στα αεροδρόμια και τα προπονητικά κέντρα είναι έντονη, καθώς οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας τους.

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Η υποδοχή των φαβορί και οι ανέσεις των Λατινοαμερικάνων

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή επέλεξε το προπονητικό κέντρο της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ως βάση της. Η «Αλμπισελέστε» ταξίδεψε με ένα αεροσκάφος που έφερε στα χρώματά του τον εμβληματικό αριθμό 10, προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα αλλά και του ζωντανού θρύλου της ομάδας, Λιονέλ Μέσι. Το ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή έχει διαμορφωθεί πλήρως με φωτογραφίες των παικτών, γαλανόλευκες καρέκλες και εικαστικά αφιερωμένα στους παγκόσμιους πρωταθλητές, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, η πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου Βραζιλία προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι παίκτες της «Σελεσάο», φορώντας γκρι κοστούμια με το εθνικό έμβλημα, αναχώρησαν για το ξενοδοχείο τους με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ενώ τα βλέμματα τράβηξε ο Ιταλός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι και οι αστέρες της ομάδας όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ.

Ευρωπαϊκές αποστολές στη Φλόριντα και προπαρασκευαστικά φιλικά

Η Αγγλία επέλεξε τη Φλόριντα για το πρώτο στάδιο της προσαρμογής της, με τα «Λιοντάρια» να στοχεύουν στην επιστροφή της κούπας στο σπίτι για πρώτη φορά μετά το 1966. Στην ίδια πολιτεία βρίσκεται και η Σκωτία, η οποία αφού αποχώρησε με γκάιντες στην Ευρώπη, χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τις εγκαταστάσεις της Ίντερ Μαϊάμι.

Η Γερμανία επιβιβάστηκε επίσης στην πτήση για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ενώ η Νορβηγία κατευθύνεται προς το Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε φιλικό προετοιμασίας στο Νιου Τζέρσεϊ. Κι όμως, ομάδες που θεωρούνται μεγάλα φαβορί, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι τους και παραμένουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η προετοιμασία των διοργανωτών και η άφιξη της Νότιας Αφρικής

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ πραγματοποιεί τις προπονήσεις της στο εθνικό προπονητικό κέντρο Άρθουρ Μπλανκ στην Τζόρτζια, έχοντας ήδη δείξει θετικά στοιχεία μετά τη φιλική νίκη της με 3-2 επί της Σενεγάλης το περασμένο σαββατοκύριακο.

Στο ρόστερ των Αμερικανών ξεχωρίζει ο Τζιο Ρέινα, ο οποίος κατάγεται από το Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης. Στην άλλη πλευρά των συνδιοργανωτών, στο Μεξικό, έφτασε η αποστολή της Νότιας Αφρικής, με τους παίκτες της «Μπαφάνα Μπαφάνα» να γνωρίζουν μια θερμή και παραδοσιακή υποδοχή από μπάντα μαριάτσι στο προπονητικό τους κέντρο.

Στο βόρειο τμήμα της ηπείρου, οι «Socceroos» της Αυστραλίας έχουν ήδη εγκατασταθεί στη βόρεια Καλιφόρνια, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τη διοργάνωση μέσα από τα social media.

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