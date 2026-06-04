Μουντιάλ 2026 - Θ' Όμιλος: Τα προφίλ των Γαλλίας, Σενεγάλης, Ιράκ και Νορβηγίας

Snapshot Ο 7ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει Βέλγιο, Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το Βέλγιο είναι το φαβορί του ομίλου, προερχόμενο από μεταβατικό στάδιο, αλλά με εμπειρία και ποιότητα που το καθιστούν ισχυρό διεκδικητή.

Η Αίγυπτος προκρίθηκε με ισχυρή άμυνα, δεχόμενη μόλις 2 γκολ στα προκριματικά της αφρικανικής ζώνης.

Το Ιράν συμμετέχει για έβδομη φορά και στοχεύει να προκριθεί πρώτη φορά από τη φάση των ομίλων, παρά τις πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Η Νέα Ζηλανδία προκρίθηκε ως πρωταθλήτρια της Ωκεανίας, βασιζόμενη στην πειθαρχία και τον έμπειρο επιθετικό Κρις Γουντ. Snapshot powered by AI

Ο ένατος όμιλος του Μουντιάλ 2026 συγκεντρώνει τέσσερις ομάδες με διαφορετικό ποδοσφαιρικό αποτύπωμα, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό την ένταση και την ποιότητα που προϊδεάζουν για μία από τις πιο απαιτητικές μάχες της πρώτης φάσης.

Η Γαλλία μπαίνει ως το μεγάλο όνομα και βασικό φαβορί, η Σενεγάλη εκπροσωπεί μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της Αφρικής, η Νορβηγία επιστρέφει σε τελική φάση με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή, ενώ το Ιράκ συμπληρώνει το γκρουπ έχοντας εξασφαλίσει το τελευταίο εισιτήριο της διοργάνωσης μέσω των διηπειρωτικών πλέι οφ.

Γαλλία: Με στόχο την κορυφή

Η Γαλλία μπαίνει στον ένατο όμιλο με τη βαρύτητα μιας ομάδας που μετρά 17 συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και δύο κατακτήσεις, το 1998 και το 2018. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την αποστολή της, διαθέτει τέσσερις παγκόσμιους πρωταθλητές του 2018 στο ρόστερ της, με τον Κιλιάν Μπαπέ να παραμένει το κεντρικό πρόσωπο, έχοντας στα προκριματικά 5 γκολ και 3 ασίστ σε 4 συμμετοχές σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ESPN. Η εμπειρία, το βάθος και η ποιότητα της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν την καθιστούν το σημείο αναφοράς του ομίλου.

Αναλυτικά η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Ρομπίν Ρισέ (Λανς), Μπρις Σαμπά (Ρεν)

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μαλό Γκουστό (Τσέλσι), Λουκάς Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Ενγκολό Καντέ (Φενέρμπαχτσε), Μανού Κονέ (Ρόμα), Αντριάν Ραμπιό (Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μαγκνές Ακλιούς (Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)

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The 26 Les Bleus who will represent France at the ????? ??? ???? ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/h7MabEBrqi — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 14, 2026

Σενεγάλη: Με σύμμαχο την εμπειρία

Η Σενεγάλη συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μία από τις πιο αξιόπιστες εθνικές ομάδες της αφρικανικής ζώνης και τοποθετείται στον ένατο όμιλο ως αντίπαλος με σαφή δυνατότητα να διεκδικήσει πρόκριση. Η ομάδα επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά την παρουσία της το 2022, ενώ η κορυφαία πορεία της στη διοργάνωση παραμένει η ιστορική συμμετοχή μέχρι τα προημιτελικά το 2002. Το ρόστερ της τελικής φάσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Εντουάρ Μεντί, τον Καλιντού Κουλιμπαλί και τον Σαντιό Μανέ, στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση ενός κορμού με εμπειρία και παραστάσεις υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά η αποστολή της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ, Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).

??? OFFICIAL: Senegal World Cup squad has been released.



Some of the main players left out. ⛔️



❌ Malang Sarr

❌ Boulaye Dia

❌ Habib Diallo

❌ Nampalys Mendy

❌ Cheikh Sabaly

❌ Nobel Mendy

❌ Abdou Diallo pic.twitter.com/Ewq7mJVHer — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Ιράκ: Ψάχνει την πρώτη νίκη

Το Ιράκ μπαίνει στον όμιλο ως η ομάδα που εξασφάλισε το τελευταίο, 48ο εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Βολιβίας με 2-1 στα διηπειρωτικά πλέι οφ. Πρόκειται για τη δεύτερη συμμετοχή της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1986, ενώ στην ιστορία της διοργάνωσης μετρά τρεις αγώνες, χωρίς νίκη, με απολογισμό δύο ήττες και μία ισοπαλία, καθώς και 1 γκολ υπέρ και 4 κατά. Η παρουσία της στον ένατο όμιλο προσθέτει ένα στοιχείο απρόβλεπτου, καθώς έρχεται από απαιτητική διαδρομή πρόκρισης και με έντονο αγωνιστικό κίνητρο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράκ:

Τερματοφύλακες: Τζαλάλ Χασάν, Φαχάντ Ταλίμπ, Αχμέντ Μπασίλ

Αμυντικοί: Ρεμπίν Σουλάκα, Μανάφ Γιουνίς, Μερκάς Ντόσκι, Χουσεΐν Αλί, Ζαΐντ Ταχσίν, Φρανς Πούτρος, Αχμέντ Γιαχία, Μουσταφά Σαντούν, Ακάμ Χασίμ.

Μέσοι: Ιμπραχίμ Μπαγιές, Αμίρ Αλ-Αμαρί, Αλί Τζασίμ, Γιουσέφ Αμίν, Ζιντάν Ίκμπαλ, Μάρκο Φαρί, Κέβιν Γιάκομπ, Αϊμάρ Σερ, Ζαΐντ Ισμαΐλ, Αχμέντ Κασέμ.

?| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم.



26 لاعباً…

يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم.



? كل التوفيق لأسود الرافدين.



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Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup.



26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 1, 2026

Νορβηγία: Με αιχμή του δόρατος τον Χάαλντ



Η Νορβηγία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει εντυπωσιακά τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ήταν η καλύτερη επιθετικά ομάδα των ευρωπαϊκών προκριματικών, σημειώνοντας 37 γκολ σε 8 αγώνες και πετυχαίνοντας 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Με ηγέτες τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τον Μάρτιν Έντεγκααρντ, η Νορβηγία μπαίνει στον όμιλο με σαφή προοπτική να αμφισβητήσει ακόμη και την πρωτιά, εφόσον μεταφέρει την ίδια αποτελεσματικότητα και στην τελική φάση.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Νορβηγίας:

Τερματοφύλακες: Όριαν Νίλαντ (Σεβίλλη), Έγκιλ Σέλβικ (Γουότφορντ), Σάντερ Τάνγκβικ (Αμβούργο)

Αμυντικοί: Κρίστοφερ Άγερ (Μπρέντφορντ), Φρέντρικ Μπιόρκαν (Μπόντο Γκλιμτ), Χένρικ Φάλτσενερ (Βίκινγκ), Σόντρε Λάνγκας (Ντέρμπι), Τόρμπιον Χέγκεμ (Μπολόνια), Μάρκους Πέντερσεν (Τορίνο), Γιούλιαν Ρίερσον (Ντόρτμουντ), Ντέιβιντ Μέλερ Βόλφε (Γούλβς), Λέο Όστιγκαρντ (Τζένοα), Θέλο Άσγκαρντ (Ρέιντζερς), Φρέντικ Όρσνες (Μπενφίκα), Πάτρικ Μπεργκ (Μπόντο Γκλιμτ)

Επιθετικοί: Όσκαρ Μπομπ (Φούλαμ), Γενς Πέτερ Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Αντόνιο Νούσα (Λειψία), Αντρέας Σκέλντερουπ (Μπενφίκα), Μόρτεν Θόρσμπι (Κρεμονέζε), Κρίστιαν Θόρστβεντ (Σασουόλο), Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ), Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόργκεντ Στράντ Λάρσεν (Κρίσταλο Πάλας), Αλεξάντερ Σέρλοθ (Ατλέτικο)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ- Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία - Ιράκ (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία -Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη - Ιράκ (Τορόντο)

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