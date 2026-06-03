Μουντιάλ 2026 - Ζ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

Snapshot Ο 7ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει τις ομάδες Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας, με το Βέλγιο ως ξεκάθαρο φαβορί.

Το Βέλγιο, με σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις, φιλοδοξεί να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο με την τελευταία ευκαιρία της σπουδαίας γενιάς του.

Η Αίγυπτος βασίζεται στον Μοχάμεντ Σαλάχ για να διεκδικήσει την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, σε έναν όμιλο με ανοικτές ισορροπίες για τη δεύτερη θέση.

Το Ιράν συμμετέχει για 7η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με στόχο την υπέρβαση, ενώ η Νέα Ζηλανδία επιστρέφει μετά από 16 χρόνια με στόχο την πρώτη πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα του ομίλου ξεκινά στις 16 Ιουνίου με τα ματς Ιράν – Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο – Αίγυπτος, ενώ ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου με τις αναμετρήσεις Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο και Αίγυπτος – Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο 7ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις ομάδες από τρεις διαφορετικές ηπείρους. Το Βέλγιο, η Αίγυπτος, το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία συνθέτουν ένα γκρουπ με ξεκάθαρο φαβορί τους «Κόκκινους Διαβόλους», αλλά και αρκετό ενδιαφέρον στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Η αυλαία του ομίλου ανοίγει στις 16 Ιουνίου με την αναμέτρηση Ιράν – Νέα Ζηλανδία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι Βέλγιο – Αίγυπτος.

Βέλγιο: Η τελευταία ευκαιρία μιας σπουδαίας γενιάς

Η εθνική ομάδα του Βελγίου εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις, έχοντας σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Η κορυφαία στιγμή στην ιστορία της ήταν η κατάκτηση της 3ης θέσης στο Μουντιάλ του 2018, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φιλοδοξεί να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εξασφάλισε την πρόκρισή της μέσω των ευρωπαϊκών προκριματικών, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά της και παραμένοντας το μεγάλο φαβορί του ομίλου.

Αναλυτικά η αποστολή του Βελγίου:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ), Σεν Λάμενς (Αντβέρπ)

Αμυντικοί: Βουτ Φες (Λέστερ), Ζένο Ντεμπάστ (Σπόρτινγκ), Αρτούρ Θεάτε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Μαξίμ Ντε Κάιπερ (Κλαμπ Μπριζ), Τίμοθι Καστάν (Φούλαμ), Τομά Μενιέ (Λιλ), Κίλιαν Σαρντελά (Άντερλεχτ), Μπράντον Μεχελέ (Κλαμπ Μπριζ)

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε (Νάπολι), Αμαντού Ονάνα (Άστον Βίλα), Γιούρι Τίλεμανς (Άστον Βίλα), Νικολά Ράσκιν (Ρέιντζερς), Χανς Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Αρτούρ Φερμέερεν (Λειψία), Αστερ Βράνκς (Βόλφσμπουργκ)

Επιθετικοί: Ρομέλου Λουκάκου (Νάπολι), Ζερεμί Ντοκού (Μάντσεστερ Σίτι), Λοΐς Οπεντά (Λειψία), Σαρλ Ντε Κετελάρε (Αταλάντα), Λεάντρο Τροσάρ (Άρσεναλ), Γιόχαν Μπακαγιόκο (Αϊντχόφεν), Μαλίκ Φοφανά (Λυών), Ντόντι Λουκεμπάκιο (Σεβίλλη)

Αίγυπτος: Με οδηγό τον Σαλάχ

Η Αίγυπτος επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας ως μεγάλο σημείο αναφοράς τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι «Φαραώ» διαθέτουν ένα κράμα εμπειρίας και ταλέντου, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η παρουσία του Σαλάχ δίνει στην Αίγυπτο την ελπίδα ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, σε έναν όμιλο όπου οι ισορροπίες πίσω από το Βέλγιο μοιάζουν ανοιχτές.

Αναλυτικά η αποστολή της Αιγύπτου:

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Ελ Σενάουι (Αλ Αχλί), Μοχάμεντ Αουάντ (Ζάμαλεκ), Μοσταφά Σομπχί (Ζάμαλεκ)

Αμυντικοί: Μοχάμεντ Χάνι (Αλ Αχλί), Ομάρ Καμάλ (Αλ Αχλί), Άχμεντ Ραμαντάν Μπέκαμ (Σεράμικα), Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ (Νις), Ράμι Ράμπια (Αλ Αΐν), Άχμεντ Χεγκάζι (Νεόμ), Χοσάμ Αμπντελμαγκίντ (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Χαμντί (Πίραμιντς)

Μέσοι: Μάρουαν Ατία (Αλ Αχλί), Χάμντι Φάτι (Αλ Ουάκρα), Μοχάμεντ Αλί Μπεν Ρομντάν (Φερεντσβάρος), Ναμπίλ Εμάντ «Ντούνγκα» (Ζάμαλεκ), Εμάμ Ασούρ (Αλ Αχλί), Άχμεντ Σαγιέντ «Ζίζο» (Αλ Αχλί)

Επιθετικοί: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Ομάρ Μαρμούς (Μάντσεστερ Σίτι), Μοσταφά Μοχάμεντ (Ναντ), Μαχμούντ Χασάν «Τρεζεγκέ» (Αλ Ραγιάν), Ιμπραχίμ Άντελ (Αλ Τζαζίρα), Μοσταφά Φάτι (Πίραμιντς), Οσάμα Φαϊσάλ (Ελ Αχλι)

Ιράν: Σταθερή δύναμη της Ασίας

Το Ιράν θα συμμετάσχει για έβδομη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και τέταρτη συνεχόμενη, γεγονός που αποτυπώνει τη συνέπεια που παρουσιάζει στο ασιατικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Η πρόκριση εξασφαλίστηκε νωρίς στα προκριματικά της AFC, με τον Μεχντί Ταρεμί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παρότι δεν έχει καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τη φάση των ομίλων, το Ιράν διαθέτει ένα έμπειρο σύνολο και φιλοδοξεί να κάνει την υπέρβαση στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράν:

Τερματοφύλακες: Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ (Περσέπολις), Μοχάμαντ Ρεζά Ακμπάρι (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμαντ (Σεπαχάν)

Αμυντικοί: Σαλέχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τράκτορ), Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Αρία Γιουσεφί (Σεπαχάν), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Μεχντί Τικνταρί (Γκολ Γκοχάρ), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τράκτορ)

Μέσοι: Σαΐντ Εζατολαχί (Βέιλε), Αχμάντ Νουρολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μοχάμαντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Μεχντί Γκαγεντί (Καλμπά), Μοχάμαντ Μεχντί Μοχεμπί (Σεπαχάν), Αλί Γκολιζαντέχ (Λεχ Πόζναν)

Επιθετικοί: Μεχντί Ταρεμί (Ίντερ), Σαρντάρ Αζμούν (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Χέρενφεν), Μεχντί Γκαεγί (Ιτιχάντ Καλμπά), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τράκτορ)

Νέα Ζηλανδία: Επιστροφή μετά από 16 χρόνια

Η Νέα Ζηλανδία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010 και συνολικά τρίτη στην ιστορία της. Η ομάδα της Ωκεανίας εξασφάλισε την πρόκριση επικρατώντας της Νέας Καληδονίας στον τελικό των προκριματικών της OFC και ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική με στόχο να πετύχει την πρώτη πρόκριση της ιστορίας της στα νοκ άουτ.

Μεγάλο της αστέρι είναι ο Κρις Γουντ, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της χώρας και η βασική επιθετική της απειλή.

Αναλυτικά η αποστολή της Νέας Ζηλανδίας:

Τερματοφύλακες: Αλεξάντερ Πάουλσεν (Λέχια Γκντανσκ), Μάικλ Γουντ (Όκλαντ), Μαξ Κροκόμπ (Μίλγουολ)

Αμυντικοί: Κάλαν Έλιοτ (Όκλαντ), Λιμπεράτο Κακάτσε (Ρέξαμ), Μάικλ Μπόξαλ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Νάντο Πάινακερ (Όκλαντ), Τάιλερ Μπάιντον (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ), Τιμ Πέιν (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Τόμι Σμιθ (Μπρέιντρι Τάουν), Φιν Σέρμαν (Πόρτλαντ Τίμπερς), Φράνσις ντε Βρις (Όκλαντ)

Μέσοι: Άλεξ Ρούφερ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Κάλουμ ΜακΚόβατ (Σίλκεμποργκ), Λάχλαν Μπέιλις (Νιούκαστλ Τζετς), Μάθιου Γκάρμπετ (Πιτέρμπορο), Μάρκο Στάμενιτς (Σουόνσι), Ράιαν Τόμας (Τσβόλε), Σαρπρίτ Σινγκ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Τζο Μπελ (Βίκινγκ)

Επιθετικοί: Ελάιτζα Τζαστ (Μάδεργουελ), Κρις Γουντ (Νότιγχαμ Φόρεστ), Κώστας Μπαρμπαρούσης (Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς), Μπεν Γουέιν (Πορτ Βέιλ), Τζέσι Ράνταλ (Όκλαντ)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Ιράν – Νέα Ζηλανδία | 8:00 μ.μ. – Βανκούβερ

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Βέλγιο – Αίγυπτος | 2:00 π.μ. – Ατλάντα

2η Αγωνιστική

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Βέλγιο – Ιράν | 11:00 μ.μ. – Ντάλας

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Αίγυπτος – Νέα Ζηλανδία | 3:00 π.μ. – Χιούστον

3η Αγωνιστική

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο | 11:00 μ.μ. – Κάνσας Σίτι

Αίγυπτος – Ιράν | 11:00 μ.μ. – Μαϊάμι