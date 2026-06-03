Μουντιάλ 2026 - Η' Όμιλος: Τα προφίλ των Ισπανίας, Πράσινου Ακρωτηρίου, Σ. Αραβίας και Ουρουγουάης

- Η Ισπανία φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή μετά την κατάκτηση του Euro 2024, βασιζόμενη σε νεαρούς και έμπειρους παίκτες

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026 - Η' Όμιλος: Τα προφίλ των Ισπανίας, Πράσινου Ακρωτηρίου, Σ. Αραβίας και Ουρουγουάης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο 9ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, με δύο παραδοσιακές δυνάμεις και δύο ανερχόμενες ομάδες.
  • Η Ισπανία φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή μετά την κατάκτηση του Euro 2024, βασιζόμενη σε νεαρούς και έμπειρους παίκτες.
  • Το Πράσινο Ακρωτήρι συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά από εντυπωσιακή προκριματική πορεία.
  • Η Σαουδική Αραβία στοχεύει να επαναλάβει τις δυνατές εμφανίσεις και να διεκδικήσει πρόκριση απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.
  • Η Ουρουγουάη, με δύο παγκόσμιους τίτλους και ισχυρή παράδοση, συμμετέχει με συνδυασμό εμπειρίας και ταλέντου υπό τον προπονητή Μαρσέλο Μπιέλσα.
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Ο 9ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συγκεντρώνει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ισορροπίες της διοργάνωσης. Η Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι, η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη συνθέτουν ένα γκρουπ με δύο παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, ένα ανερχόμενο αφρικανικό σύνολο και έναν εκπρόσωπο της Ασίας που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιές στους μεγάλους.

Η πρεμιέρα του ομίλου είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου, με την αναμέτρηση Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολουθεί το παιχνίδι Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία.

Ισπανία: Με στόχο την επιστροφή στην κορυφή

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική ως μία από τις βασικές διεκδικήτριες του τροπαίου. Οι «φούριας ρόχας» συνεχίζουν να στηρίζονται σε μια γενιά γεμάτη ποιότητα, συνδυάζοντας νεαρούς αστέρες με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης. Μετά την κατάκτηση του Euro 2024, οι Ισπανοί φιλοδοξούν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.

Αναλυτικά η αποστολή της Ισπανίας

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Άλεξ Ρεμίρο (Ρεάλ Σοσιεδάδ)

Αμυντικοί: Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Ρόμπιν Λε Νορμάν (Ατλέτικο Μαδρίτης), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Ντιν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης), Αλεχάντρο Γκριμάλδο (Λεβερκούζεν), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Ντάνι Βίβιαν (Αθλέτικ Μπιλμπάο)

Μέσοι: Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μάρτιν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μίκελ Μερίνο (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Σαμού Ομοροντιόν (Πόρτο), Γέρεμι Πίνο (Βιγιαρεάλ)

Πράσινο Ακρωτήρι: Το αφρικανικό παραμύθι

Το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η αφρικανική χώρα εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της σε τελική φάση Μουντιάλ, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική προκριματική πορεία και αφήνοντας πίσω παραδοσιακές δυνάμεις της ηπείρου.

Η ομάδα διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει κάθε πιθανότητα πρόκρισης απέναντι σε σαφώς πιο έμπειρους αντιπάλους.

Αναλυτικά η αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου

Τερματοφύλακες: Βοζίνια (Τσάβες), Κάρλος Σάντος (Σαν Ντιέγκο FC), Μάρσιο Ρόσα (Μοντάνα 1921)

Αμυντικοί: Στόπεϊρα (Βασλούι), Ρομπέρτο Λόπες (Σάμροκ Ρόβερς), Λόγκαν Κόστα (Βιγιαρεάλ), Στίβεν Μορέιρα (Κολόμπους Κρου), Τζέφερσον (Τσάβες), Ζοάο Πάουλο (Ολίμπια), Ντέρικ Σάντος (Ραντνίτσκι Νις)

Μέσοι: Κένι Ρότσα Σάντος (Σαουδική Αραβία/Αλ Τζαμπάλιν), Ντερόν Ντουάρτε (Ντεπορτίβο Λα Κορούνια), Ζαμίρο Μοντέιρο (Μπανταλόνα), Κλαούντιο Μέντες (Ουλμ), Λαρίντο Αντράντε (Καραμπάγκ), Ζοάο Παουλό (Ολίμπια)

Επιθετικοί: Ράιαν Μέντες (Φάρενσε), Μπέμπε (Ιμπίθα), Γκάρι Ροντρίγκες (Αλ Ντιρίγια), Ζοβάν Καμπράλ (Σπόρτινγκ), Γκίλσον Ταβάρες (Εστορίλ), Βάγκνερ Γκονσάλβες (ΑΒΣ)

Σαουδική Αραβία: Ψάχνοντας μία ακόμη υπέρβαση

Η Σαουδική Αραβία επιστρέφει σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τις πρόσφατες διοργανώσεις. Οι Άραβες έγιναν παγκοσμίως γνωστοί στο Κατάρ το 2022, όταν νίκησαν την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή στην πρεμιέρα των ομίλων.

Στόχος τους είναι να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί απέναντι σε Ουρουγουάη και Ισπανία και να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Αλ Ογουάις (Αλ Χιλάλ), Ναουάφ Αλ Ακίντι (Αλ Νασρ), Χαμίντ Αλ Σανκίτι (Αλ Ιτιχάντ)

Αμυντικοί: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ (Ρόμα), Γιασέρ Αλ Σαχράνι (Αλ Χιλάλ), Αλί Λατζαμί (Αλ Νασρ), Χασάν Ταμπακτί (Αλ Χιλάλ), Αμπντουλαλάχ Αμρί (Αλ Νασρ), Χασάν Καντές (Αλ Αχλί), Τζιχάντ Ζεκρί (Αλ Ραέντ)

Μέσοι: Μοχάμεντ Κάνο (Αλ Χιλάλ), Νασέρ Αλ Νταουσαρί (Αλ Χιλάλ), Μουσαμπ Αλ Τζουουάιρ (Αλ Σαμπάμπ), Φαϊσάλ Αλ Γκαμντί (Μπέβερεν), Αμπντουλάχ Αλ Χαϊμπαρί (Αλ Νασρ), Ζιγιάντ Αλ Τζοχάνι (Αλ Αχλί)

Επιθετικοί: Σάλεμ Αλ Νταουσαρί (Αλ Χιλάλ), Φιράς Αλ Μπουραϊκάν (Αλ Αχλί), Αμπντουλάχ Αλ Χαμντάν (Αλ Χιλάλ), Μαρουάν Αλ Σαχάφι (Μπέιρα Μαρ), Αϊμάν Γιαχία (Αλ Νασρ), Τουρκί Αλ Αμάρ (Αλ Καντσία)

Ουρουγουάη: Παράδοση και ποιότητα

Η Ουρουγουάη αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές εθνικές ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με δύο κατακτήσεις Μουντιάλ και 15 τρόπαια Κόπα Αμέρικα, η «σελέστε» παραμένει μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του πλανήτη. Η πρόκριση ήρθε μέσω των απαιτητικών προκριματικών της Νότιας Αμερικής, όπου πραγματοποίησε σημαντικές εμφανίσεις απέναντι σε Βραζιλία και Αργεντινή.

Υπό τις οδηγίες του Μαρσέλο Μπιέλσα, η Ουρουγουάη διαθέτει ένα κράμα εμπειρίας και ταλέντου, με παίκτες όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο Ρόναλντ Αραούχο και ο Ντάργουιν Νούνιες να αποτελούν τα μεγάλα της όπλα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ουρουγουάης

Τερματοφύλακες: Σαντιάγκο Μέλε (Μοντερέι), Φερνάντο Μουσλέρα (Εστουδιάντες), Φράνκο Ισραέλ (Τορίνο)

Αμυντικοί: Ρόναλντ Αραούχο (Μπαρτσελόνα), Χοσέ Χιμένες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ματίας Ολιβέρα (Νάπολι), Ματίας Βίνια (Ρίβερ Πλέιτ), Γκιγιέρμο Βαρέλα (Φλαμένγκο), Σαντιάγο Μπουένο (Γουλβς), Χοακίν Πικέρες (Παλμέιρας)

Μέσοι: Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης), Μανουέλ Ουγκάρτε (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ροντρίγκο Μπεντανκούρ (Τότεναμ), Νικολάς Ντε Λα Κρους (Φλαμένγκο), Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα (Φλαμένγκο), Φακούντο Τόρες (Παλμέιρας), Έμιλιανο Μαρτίνες (Μίντιλαντ)

Επιθετικοί: Ντάργουιν Νούνιες (Λίβερπουλ), Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός), Μαξιμιλιάνο Αραούχο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Μπράιαν Ροντρίγκες (Κλαμπ Αμέρικα), Λουτσιάνο Ροντρίγκες (Μπαΐα), Αγκουστίν Άλβαρες (Έλτσε)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι | 9:00 μ.μ. – Χιούστον

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία | 2:00 π.μ. – Μαϊάμι

2η Αγωνιστική

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Ισπανία – Σαουδική Αραβία | 11:00 μ.μ. – Ντάλας

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι | 3:00 π.μ. – Κάνσας Σίτι

3η Αγωνιστική

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία | 11:00 μ.μ. – Φιλαδέλφεια

Ουρουγουάη – Ισπανία | 11:00 μ.μ. – Νιου Τζέρσεϊ

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