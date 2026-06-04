Μουντιάλ 2026 - Ι' Όμιλος: Τα προφίλ των Αργεντινής, Αλγερίας, Αυστρίας και Ιορδανίας

Snapshot Ο 10ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει την Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία με διαφορετικές φιλοδοξίες και επίπεδα εμπειρίας.

Η Αργεντινή, ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, στοχεύει στην υπεράσπιση του τίτλου της με ισχυρό ρόστερ, παρά τις σημαντικές απουσίες όπως του Πάουλο Ντιμπάλα.

Η Αλγερία επιδιώκει πρόκριση στην επόμενη φάση βασιζόμενη σε έμπειρους παίκτες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η Αυστρία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια, αλλά πλήττεται από τον σοβαρό τραυματισμό του βασικού μεσοεπιθετικού Κριστόφ Μπάουμγκαρτνερ.

Η Ιορδανία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με στόχο να αποκτήσει εμπειρίες και να διεκδικήσει θετικά αποτελέσματα. Snapshot powered by AI

Ο 10ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, συγκεντρώνει τέσσερις ομάδες με διαφορετικές φιλοδοξίες.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή δεσπόζει στο γκρουπ, ενώ η Αυστρία επιστρέφει σε τελική φάση μετά από 28 χρόνια. Τον όμιλο συμπληρώνουν η παραδοσιακή δύναμη της Αφρικής, Αλγερία, και η Ιορδανία, η οποία καταγράφει την παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αργεντινή: Στόχος η διατήρηση των κεκτημένων

Ως κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί του ομίλου. Το ρόστερ της ομάδας βασίζεται στον επιτυχημένο κορμό που της χάρισε πρόσφατες διεθνείς επιτυχίες. Η ομάδα διαθέτει ένα συμπαγές κέντρο και πληθώρα επιθετικών επιλογών. Σύμφωνα την αποστολή που ανακοινώθηκε, εντοπίζονται ορισμένες ηχηρές απουσίες, με κυριότερη αυτή του Πάουλο Ντιμπάλα. Εκτός κλήσεων έμειναν επίσης οι Άνχελ Κορέα και Βαλεντίν Καστεγιάνος. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής αναμένεται να επιδιώξει την κυριαρχία της από τους πρώτους κιόλας αγώνες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η αποστολή της Αργεντινής:

Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρδι, Νικολάς Ταγλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνες, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Χιοβάνι Λο Σέλσο, Εσέκιελ Παλάσιος, Αλέξις Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλες, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos ???? pic.twitter.com/84Lh03BgxH — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Αλγερία: Επιθυμία για διάκριση με όπλο την εμπειρία

Η Αλγερία συμμετέχει στη διοργάνωση έχοντας ως στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση, ποντάροντας σε παίκτες με παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αμυντική γραμμή της ομάδας στηρίζεται στον έμπειρο 34χρονο κεντρικό αμυντικό της Λιλ, Αΐσα Μαντί, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με 40 συμμετοχές. Το κέντρο της ομάδας πλαισιώνεται από παίκτες όπως ο Ουσέμ Αουάρ (Αλ Ιτιχάντ), ο Ναμπίλ Μπενταλέμπ (Λιλ) και ο Φαρές Τσαϊμπί (Άιντραχτ Φρανκφούρτης). Η ποιότητα του ρόστερ καθιστά την αφρικανική ομάδα μια υπολογίσιμη δύναμη.

Η αποστολή της Αλγερίας:

Τερματοφύλακες: Λούκα Ζιντάν, Ουσάμα Μπενμπότ, Μελβίν Μαστίλ, Αμπντελατίφ Ραμντάν.

Αμυντικοί: Ραφίκ Μπελγκάλι, Σαμίρ Σεργκί, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, Ζαουέν Χαντάμ, Αϊσά Μαντί, Ραμί Μπενσεμπαϊνί, Ζινεντίν Μπελαΐντ, Ασρέφ Αμπάντα, Μοχάμεντ Αμίν Τουγκάι.

Μέσοι: Ναμπίλ Μπενταλέμπ, Χισάμ Μπουνταουΐ, Χουσέμ Αουάρ, Φαρές Σαϊμπί, Ιμπραΐμ Μαζά, Γιασίν Τιτραουΐ, Ραμίζ Ζερουκί.

Επιθετικοί: Μοχάμεντ Αμίν Αμούρα, Ναντίρ Μπενμπουαλί, Αντίλ Μπουλίνα, Φαρές Γκεντζεμίς, Αμίν Γκουιρί, Ανίς Χατζ Μούσα, Ριγιάντ Μαχρέζ.

??? OFFICIAL: Algeria squad for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/MBge4N0Oly — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

Αυστρία: Επιστροφή έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Η Αυστρία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, αλλά η προετοιμασία της επισκιάστηκε από ένα σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα. Ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας, Κριστόφ Μπάουμγκαρτνερ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης σε φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Τυνησία και τέθηκε νοκ άουτ από τη διοργάνωση. Ο παίκτης, υπό τις οδηγίες του Ραλφ Ράνγκνικ, αποτελούσε βασικό πυλώνα της ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν στην Bundesliga με 17 γκολ και 8 ασίστ. Παρά την απουσία, η αυστριακή ομάδα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η αποστολή της Αυστρίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Πάτρικ Πεντς (Μπρόντμπι), Αλεξάντερ Σλάγκερ (Σάλτσμπουργκ), Φλόριαν Βίγκελε (Βικτόρια Πλζεν)

Αμυντικοί: Ντάβιντ Αφενγκρούμπερ (Έλτσε), Ντάβιντ Αλάμπα (Ρεάλ Μαδρίτης), Κέβιν Ντάνσο (Τότεναμ), Μάρκο Φριντλ (Βέρντερ Βρέμης), Φίλιπ Λίνχαρτ (Φράιμπουργκ), Φίλιπ Μουένε (Μάιντζ), Στέφαν Πος (Μάιντζ), Αλεξάντερ Πρας (Χόφενχαϊμ), Μίχαελ Σβόμποντα (Βενέτσια)

Μέσοι: Κρίστοφ Μπάουμγκαρτνερ (Λειψία), Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα (Ντόρτμουντ), Φλόριαν Γκρίλιτς (Μπράγκα), Κόνραντ Λάιμερ (Μπάγερν Μονάχου), Μάρσελ Σάμπιτζερ (Ντόρτμουντ), Ξάβερ Σλάγκερ (Λειψία), Ρομάνο Σμιντ (Βέρντερ Βρέμης), Αλεσάντρο Σεπφ (Βόλφσμπεργκερ), Νίκολας Ζάιβαλντ (Λειψία), Πάουλ Βάνερ (Αϊντχόφεν), Πάτρικ Βίμερ (Βόλφσμπουργκ)

Επιθετικοί: Μάρκο Αρναούτοβιτς (Ερυθρός Αστέρας), Μίχαελ Γκρέγκοριτς (Άουγκσμπουργκ), Σάσα Κάλαϊτζιτς (Λασκ)

Ιορδανία: Παρθενική εμφάνιση στην κορυφαία διοργάνωση

Η Ιορδανία γράφει ιστορία, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας μία από τις νέες ομάδες του διευρυμένου τουρνουά των 48 χωρών. Το ρόστερ της ομάδας αποτελείται κυρίως από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα εγχώρια και περιφερειακά πρωταθλήματα, όπως ο τερματοφύλακας Αλ Φακουρί (Αλ Βεχντάτ) και ο Χαντάντ (Αλ Χουσεΐν). Η ομάδα αντιμετωπίζει τη διοργάνωση ως μια ευκαιρία να αποκομίσει εμπειρίες και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η αποστολή της Ιορδανίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Γιαζίντ Αμπούλάιλα (Αλ Χουσεΐν), Νουρ Μπάνι Ατιάχ (Αλ Φαϊζαλι), Αμπντουλάχ Αλ Φαχούρι Αλ Ουεχντάτ)

Αμυντικοί: Αμπντουλάχ Νασίμπ (Αλ Ζάβρα), Χουσάμ Αμπού Νταχάμπ (Αλ Φαϊζάλι)

Γιαζάν Αλ Αράμπ (Σεούλ), Μοχάμαντ Αμπού Αλ Νάντι (Σέλανγκορ), Σάλεμ Ομπέιντ (Αλ Χουσεΐν), Σάαντ Αλ Ρουσάν (Αλ Χουσεΐν), Εχσάν Χαντάντ (Αλ Χουσεΐν), Άνας Μπαντάουι (Αλ Φαϊζάλι)

Μέσοι: Αμέρ Τζαμούς (Αλ Ζάβρα), Νουρ Αλ Ραουάμπντεχ (Σέλανγκορ), Ρατζάι Αγιέντ (Αλ Χουσεΐν), Ιμπραΐμ Σαάντεχ (Αλ Κάρμα), Μουχάντ Αμπού Τάχα (Αλ Κβουα Αλ Τζαβίγια), Νιζάρ Αλ Ρασντάν (Κατάρ), Μοχάμαντ Αλ Νταούντ (Αλ Ουεχντάτ), Μοχάμεντ Αμπού Χασνίς (Αλ Κάρμα)

Επιθετικοί: Μοχάμαντ Αμπού Ζρέικ (Καζαμπλάνκα), Άλι Ολουάν (Αλ Σαλίγια), Μούσα Αλ Ταμάρι (Ρεν), Οντάι Αλ Φαχούρι (Πίραμιντς), Μαχμούντ Αλ Μάρντι (Αλ Χουσεΐν), Ιμπραΐμ Σάμπρα (Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ), Άλι Αλ Αζαϊζέχ (Αλ Σαμπάμπ)

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 10ου Ομίλου:

17 Ιουνίου

04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)

07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)

22 Ιουνίου

20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)

23 Ιουνίου

06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)

28 Ιουνίου

05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)

05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας

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