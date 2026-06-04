Να μ’αγαπάς spoiler: Ο γάμος «βάφεται» με αίμα

Καθηλωτικές θα είναι οι εξελίξεις στην επιτυχημένη σειρά, πριν το φινάλε…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο γάμος «βάφεται» με αίμα
LIFESTYLE
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Είναι η μεγάλη επιτυχία της μυθοπλασίας για τη φετινή σεζόν, αφού καθημερινά σημειώνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Η σειρά «Να μ’αγαπάς», που θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου, επιφυλάσσει πολλές ανατροπές.

Ο γάμος του Λευτέρη και της Άννας φέρνει χαρά σε όλους, όμως μία αναπάντεχη εξέλιξη αμαυρώνει τη στιγμή. Ο Μιχάλης, στο γαμήλιο πάρτι, προκαλεί πανικό και πάνω στον καβγά… πέφτει νεκρός ο Μάκης. Μια ημέρα χαράς μετατρέπεται σε τραγωδία και όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις ενοχές τους. Ο Θεόφιλος παλεύει με τους δαίμονές του, προσπαθώντας να ξεχάσει την αδικία του. Η Σοφία αρχίζει να κλονίζεται σοβαρά. Μανιάτης και Καλλιγάδες προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Η Στυλιανή σε απόγνωση.

Ο Θεόφιλος πληρώνει το τίμημα των επιλογών του καθώς η οικογένεια δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί ξανά. Ο Ορφέας, ο Άγγελος και ο Χάρης συνεργάζονται στενά για να προστατεύσουν το ξενοδοχείο από Σοφία και Μιχάλη. Όλα αυτά κάτω από τη βαριά σκιά του πένθους, που οδηγεί την Φωτεινή σε πρόωρη γέννα. Ο Αχιλλέας έρχεται πιο κοντά με την Στυλιανή προσπαθώντας να τη στηρίξει στην απώλειά της.

Η γενική σύγκρουση μεταφέρεται στο πεδίο των μετόχων και των συμμαχιών, όπου κανείς δεν ξέρει ποιος παίζει σε ποια πλευρά. Η Σοφία πιστεύει πως έχει στριμώξει οριστικά τον Άγγελο, όμως εκείνος της ετοιμάζει παγίδα. Ο Λευτέρης και η Φωτεινή προσπαθούν να διαχειριστούν τις πληγές που άφησε η αναμέτρηση των γονιών τους, χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν από το παρελθόν.

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