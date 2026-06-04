Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Snapshot Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex κατά τις περιπολίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Snapshot powered by AI

Λέμβος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στο πλαίσιο των περιπολιών επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι μετανάστες επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.